H γνωστή σε όλους πια «Barbie» ή αλλιώς η Margot Robbie (Μάργκοτ Ρόμπι) κάνει βόλτες στα ελληνικά νησιά, με τελευταία της στάση την Σίφνο.

Η πρωταγωνίστρια της «Barbie», μετά την μεγάλη επιτυχία που σημείωσε η ταινία, βρίσκεται στην χώρα μας για τις διακοπές της και συγκεκριμένα στην Σίφνο, μετά την επίσκεψή της στην Φολέγανδρο.

Η DailyMail δημοσίευσε φωτογραφίες με την Margot Robbie να φορά ένα λευκό ολόσωμο μαγιό και να κάνει βουτιές στην θάλασσα αγκαλιά με τον αγαπημένο της, Tom Ackerley (Τομ Άκερλεϊ).

EXCLUSIVE: Margot Robbie looks sensational in a plunging white bathing suit as she packs on the PDA with husband Tom in Greece – before hauling her own luggage onto a public ferry https://t.co/5iH4W4HJsu

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 28, 2023