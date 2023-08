Netflix: Επιστρέφει η δημοφιλής σειρά Sex Education με την 4η και τελευταία σεζόν της μέσα στον Σεπτέμβριο, ενώ αναμένεται το 1ο μέρος από την 5η σεζόν του Virgin River, η 3η σεζόν του Top Boy.

Το Love is Blind επίσης επιστρέφει με νέο κύκλο, ενώ προς τα τέλη του Σεπτεμβρίου έρχεται και το reboot του Spy Kids, το Spy Kids: Armageddon.

Αναλυτικά τα Highlights για τον Σεπτέμβριο

Sex Education (Season 4) – 21 Σεπτεμβρίου

Μετά το κλείσιμο του Moordale Secondary, ο Otis και ο Eric βρίσκονται πλέον στο Cavendish Sixth Form College. Ο Otis είναι πολύ νευρικός για τη δημιουργία της νέας του «κλινικής», ενώ ο Eric προσεύχεται να μην γίνουν ξανά οι losers του πανεπιστημίου. Οι μαθητές του Moordale νόμιζαν ότι ήταν προοδευτικοί, αλλά αυτό το νέο κολέγιο είναι σε άλλο επίπεδο. Στις ΗΠΑ, η Maeve ζει το όνειρό της στο διάσημο Πανεπιστήμιο Wallace, διδάσκεται από τον συγγραφέα Thomas Molloy. Ο Otis την κυνηγάει, ενώ προσαρμόζεται στο να μην είναι μόνος στο σπίτι ή ο μόνος ψυχολόγος στην πανεπιστημιούπολη.

Από την 4η σεζόν θα λείπουν αρκετά γνώριμα πρόσωπα, ενώ θα δείτε και κάποια νέα που θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην πλοκή. Ο Otis του Asa Butterfield θα επιστρέψει κανονικά, ο Eric του Ncuti Gatwa επίσης, ενώ θα δείτε και τους Gillian Anderson, Aimee-Lou Wood, Emma Mackey, Connor Swindells, Kedar Williams-Stirling, Mimi Keene, George Robinson, Chinenye Ezeudu, Dua Saleh, Alistair Petrie και Samantha Spiro. Ανάμεσα στις σημαντικές απώλειες του cast είναι οι Tanya Reynolds και Patricia Alison που παίζουν τις Lily και Ola αντίστοιχα, η Simone Ashley που έπαιζε την Olivia και πλέον είναι τακτικό μέλος του ‘Bridgerton’, καθώς και η νεότερη απώλεια, αυτήν της Rakhee Thakrar, που έπαιζε την καθηγήτρια Emily Sands.

Virgin River (Season 5 – Part 1) – 7 Σεπτεμβρίου

To Virgin River έκανε το ντεμπούτο του το 2019 γνωρίζοντας αρκετά μεγάλη επιτυχία. Δημιουργός του σόου είναι η Sue Tenney, η οποία έχει συμμετάσχει και σε διάφορα άλλα projects όπως τα Good Witch, 7th Heaven και Cedar Cove. Η 5η σεζόν ολοκλήρωσε τα γυρίσματά της το 2020 και πλέον είναι έτοιμη να καταφθάσει στην υπηρεσία.

Top Boy Season 3 – 7 Σεπτεμβρίου

Η σύνοψη για την 3η σεζόν λέει: Ο Σάλι αναλαμβάνει τα ηνία, αναγκάζοντας τον Ντουσέιν να αποσυρθεί, αλλά η νέα πραγματικότητα συνοδεύεται από νέες προκλήσεις, απειλές και συνέπειες. Το Top Boy κυκλοφόρησε το 2022 με δημιουργό τον Ronan Bennett και μεταξύ άλλων πρωταγωνιστούν οι Ashley Walters, Kane Robinson, Michael Ward, Simbiatu Ajikawo, Stone Romulus, Jasmine Jobson, Lisa Dwan, Kadeem Ramsay, Hope Ikpodu Jr., Aroloyin Oshunremi, David Omoregie και Keiyon Cook.

Love is Blind (Season 5) – 22 Σεπτεμβρίου

Με hosts τους Nick Lachey και Vanessa Lachey, η σειρά λέει την ιστορία ανύπαντρων ανθρώπων που ψάχνουν να βρουν το άλλο τους μισό. Ο απώτερος στόχος της σειράς είναι να ελέγξει εάν οι άνθρωποι μπορούν να ερωτευτούν με βάση την προσωπικότητα και την εμφάνιση, ενώ παράλληλα συμμετέχουν σε ένα “γρήγορο” ραντεβού σε ιδιωτικά δωμάτια (pods), όπου τα μελλοντικά ζευγάρια συνομιλούν, αλλά δεν μπορούν να δουν ο ένας τον άλλον.

Spy Kids: Armageddon – 22 Σεπτεμβρίου

Πρόκειται για ένα reboot που έχει αναλάβει ο πατέρας του «Μίνι Πράκτορες», Robert Rodriguez, ο οποίος είχε κλείσει μια μεγάλη συμφωνία με το Netflix. Έτσι, όπως επιβεβαιώθηκε, η νέα σειρά θα κάνει πρεμιέρα στις 22 Σεπτεμβρίου. Ο δημιουργός και σκηνοθέτης των Spy Kids ταινιών θα επιστρέψει στο σενάριο, τη σκηνοθεσία και την παραγωγή του νέου ‘Spy Kids’ για το Netflix, που αναμένεται να είναι ένα “reimagine για μια νέα γενιά” όπως είχαν δηλώσει παλιότερα.

Οι πρώτες πληροφορίες λένε: Όταν τα παιδιά των μεγαλύτερων μυστικών πρακτόρων του κόσμου βοηθούν άθελά τους έναν ισχυρό προγραμματιστή παιχνιδιών να απελευθερώσει έναν ιό από τον υπολογιστή που του δίνει τον έλεγχο όλης της τεχνολογίας, θα πρέπει να γίνουν τα ίδια παιδιά κατάσκοποι για να σώσουν τους γονείς τους, αλλά και τον κόσμο.

1 Σεπτεμβρίου

A Day and a Half

Disenchantment (Part 5)

Friday Night Plan

Happy Ending

3 Σεπτεμβρίου

Is She the Wolf? (Season 1)

5 Σεπτεμβρίου

Shane Gillis: Beautiful Dogs

6 Σεπτεμβρίου

6ixtynin9 The Series (Season 1)

Infamy (Season 1)

Predators (Limited Series)

Reporting for Duty (Season 1)

Scouts Honor: The Secret Files of the Boy Scouts of America

Tahir’s House (Season 1)

7 Σεπτεμβρίου

Dear Child (Limited Series)

GAMERA -Rebirth- (Season 1)

Kung Fu Panda: The Dragon Knight (Season 3)

Top Boy (Season 3

Virgin River (Season 5 – Part 1)

What If

8 Σεπτεμβρίου

A Time Called You (Season 1)

Burning Body (Season 1)

Rosa Peral’s Tapes

Selling the OC (Season 2)

Spy Ops (Season 1)

11 Σεπτεμβρίου

Sing 2

12 Σεπτεμβρίου

Freestyle

Tapie / Class Act (Season 1)

Wrestlers (Season 1)

14 Σεπτεμβρίου

Di4ries (Season 2 – Part 1)

Ehrengard: The Art of Seduction

Once Upon a Crime

Thursday’s Widows (Season 1)

15 Σεπτεμβρίου

El Conde / The Count

Inside the World’s Toughest Prisons (Season 7)

Love at First Sight

Miseducation (Season 1)

Surviving Summer (Season 2)

The Club (Season 2)

The Count / El Conde

18 Σεπτεμβρίου

My Little Pony: Make Your Mark (Chapter 5)

19 Σεπτεμβρίου

Kountry Wayne: A Woman’s Prayer

The Saint of Second Chances

20 Σεπτεμβρίου

Hard Broken (Season 1)

21 Σεπτεμβρίου

Ghostbusters: Afterlife

Kengan Ashura (Season 2)

Scissor Seven (Season 4)

Sex Education (Season 4)

22 Σεπτεμβρίου

How To Deal With a Heartbreak

Love is Blind (Season 5)

Song of the Bandits (Season 1)

Spy Kids: Armageddon

The Black Book

25 Σεπτεμβρίου

Little Baby Bum: Music Time (Season 1)

26 Σεπτεμβρίου

Storyteller

Who Killed Jill Dando?

27 Σεπτεμβρίου

Encounters (Limited Series)

Overhaul

Street Flow 2

The Wonderful Story of Henry Sugar

28 Σεπτεμβρίου

Castlevania: Nocturne (Season 1)

The Darkness within La Luz del Mundo (Season 1)

Love Is In The Air

29 Σεπτεμβρίου

Choona (Season 1)

Do Not Disturb

NOWHERE

Power Rangers: Cosmic Fury (Season 3)

