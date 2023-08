Η Adele (Αντέλ) βρισκόταν στην σκηνή συναυλίας στο Κολοσσαίο του «Caesar’s Palace», στο Λας Βέγκας. Τραγουδούσε το «Water Under The Bridge», όταν κάπου στο κοινό υπήρχε μεγάλη αναστάτωση.

«Τι συμβαίνει εκεί με τον νεαρό που τον ενοχλείτε τόσο πολύ από την ώρα που βγήκα στην σκηνή; Μπορείτε να τον αφήσετε ήσυχο, σας παρακαλώ; Δεν θα σε ενοχλήσουν άλλο αγάπη μου! Απόλαυσε το σόου» είπε η Adele.

Η διάσημη 35χρονη τραγουδίστρια έσπευσε να προστατέψει τον θεατή κάνοντας αυστηρές παρατηρήσεις στους άνδρες της δικής της ασφάλειας.

Στην συνέχεια, σύμφωνα με το BBC, η Adele (Αντέλ) ζήτησε συγγνώμη από τους υπόλοιπους θεατές και τους εξήγησε:

«Τον έβλεπα που τον ενοχλούσαν άνθρωποι πίσω του, αλλά και άνθρωποι της ασφάλειας. Είστε όλοι εδώ για να διασκεδάσετε» ανέφερε η Adele.

Adele stopped her performance of “Water Under The Bridge” to defend a fan from a security guard at her Vegas residency.

