Το βιβλίο έχει τίτλο «Harry Styles», φέρει σκληρό εξώφυλλο και είναι γραμμένο από τους Άλεξ Μπιλμς, Άγια Κανάι και τον μουσικό συντάκτη του Variety Τζεμ Άσγουατ.

Εκτός από τις φωτογραφίες στο βιβλίο υπάρχουν περιγραφές του Χάρι Στάιλς κατά τις πιο σημαντικές στιγμές του πάνω και κάτω από τη σκηνή.

Το βιβλίο είναι ήδη νούμερο 1 μπεστ σέλερ στο διαδίκτυο. Χωρίζεται σε τρεις ενότητες, η καθεμία με μια σύντομη εισαγωγή για τη μουσική, τη μόδα και την απήχηση που έχει.

