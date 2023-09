Rihanna: Ένα μήνα μετά τη γέννηση του γιού της οι δύο γονείς ονόμασαν τον γιο τους «Riot Rose Mayers», όπως αναφέρει το δημοσίευμα του «The Blast».

Το όνομα μπορεί να είναι αναφορά στο πρόσφατο τραγούδι του A $ AP «Riot» στο οποίο συμμετέχει ο Αμερικανός ράπερ Φαρέλ Γουίλιαμς (Pharrell Williams).

Σύμφωνα με το πιστοποιητικό γέννησης που εξασφάλισε το δημοσίευμα, ο Riot γεννήθηκε την 1η Αυγούστου 2023, στο νοσοκομείο «Cedar Sinai» στο Λος ‘Αντζελες στις 7:41 π.μ.

Το ζευγάρι επέλεξε να διατηρήσει την παράδοση της ονοματοδοσίας, χρησιμοποιώντας ακόμη ένα παρατσούκλι που ξεκινά από το γράμμα «R», αφού ονόμασε τον πρώτο του γιο, που γεννήθηκε τον Μάιο του 2022, «RZA Athelston Mayers».

