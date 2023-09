Τα MTV Video Music Awards 2023 είναι από τις σημαντικές μουσικές διοργανώσεις των ΗΠΑ.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Prudential Center και συγκεκριμένα, στην κεντρική επιχειρηματική περιοχή του Newark, στο New Jersey όπου κορυφαίοι καλλιτέχνες της σύγχρονης μουσικής σκηνής, έδωσαν το παρών.

Η βραδιά ανήκει δικαιωματικά στην Τέιλορ Σουίφτ, η οποία έγραψε ιστορία καθώς είναι η πρώτη φορά που κάποιος καλλιτέχνης κερδίζει το βραβείο «Video Of The Year» για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά.

Η τραγουδίστρια κατάφερε επίσης, να κερδίσει τις περισσότερες υποψηφιότητες, οχτώ συνολικά και απέσπασε τέσσερα σημαντικά βραβεία. Το βραβείο για το video της χρονιάς (Anti-Hero), το βραβείο για το τραγούδι της χρονιάς (Anti-Hero), το βραβείο Best Pop (Anti-Hero) και το βραβείο καλλιτέχνης της χρονιάς.

Στα βραβεία MTV τιμήθηκε και η Shakira η οποία πήρε το τιμητικό βραβείο καλύτερης συνεργασίας για το τραγούδι TQG και τη συνεργασία της με την Karol G.

H Κολομβιανή σούπερ σταρ έγραψε ιστορία στα φετινά MTV Video Music Awards καθώς έγινε η πρώτη καλλιτέχνις με καταγωγή από την Νότια Αμερική που τιμήθηκε με το κορυφαίο «Michael Jackson Video Vanguard».

Σύμφωνα με το «Ε! News» φορώντας μία χρυσή τουαλέτα του οίκου Versace η σταρ έφτασε στο διάσημο Prudential Center του Νιου Τζέρσεϊ μαζί με τους δύο γιους της.

«Δεν μπορούσα να το πιστέψω» είπε η σταρ σε δηλώσεις στους δημοσιογράφους στο κόκκινο χαλί. «Είναι ένα τόσο σημαντικό βραβείο….νιώθω συγκινημένη που βρίσκομαι εδώ».

Λίγο πριν την βράβευση η Shakira ανέβηκε στην σκηνή των βραβείων του MTV μετά από 17 χρόνια και ερμήνευσε για 10 λεπτά τις διάσημες επιτυχίες, αναφέρει το Variety.

Στα highlights της βραδιάς ήταν η υπέροχη «επανένωση» της Σελίνα Γκόμεζ με την Σουίφτ.

Αναλυτικά όλοι οι νικητές των φετινών MTV.

VIDEO OF THE YEAR

Taylor Swift – “Anti-Hero”

Οι άλλοι υποψήφιοι της κατηγορίας ήταν:

Doja Cat – “Attention”

Miley Cyrus – “Flowers”

Nicki Minaj – “Super Freaky Girl”

Olivia Rodrigo – “vampire”

Sam Smith, Kim Petras – “Unholy”

SZA – “Kill Bill”

ARTIST OF THE YEAR

Taylor Swift

Οι άλλοι υποψήφιοι της κατηγορίας ήταν:

Beyoncé

Doja Cat

Karol G

Nicki Minaj

Shakira

SONG OF THE YEAR

Taylor Swift – “Anti-Hero”

Οι άλλοι υποψήφιοι της κατηγορίας ήταν:

Miley Cyrus – “Flowers”

Olivia Rodrigo – “vampire”

Rema & Selena Gomez – “Calm Down”

Sam Smith, Kim Petras – “Unholy”

Steve Lacy – “Bad Habit”

SZA – “Kill Bill”

BEST NEW ARTIST

Ice Spice

Οι άλλοι υποψήφιοι της κατηγορίας ήταν:

GloRilla

Kaliii

Peso Pluma

PinkPantheress

Reneé Rapp

PUSH PERFORMANCE OF THE YEAR

April 2023: Tomorrow X Together – “Sugar Rush Ride”

Οι άλλοι υποψήφιοι της κατηγορίας ήταν:

August 2022: Saucy Santana – “Booty”

September 2022: Stephen Sanchez – “Until I Found You”

October 2022: JVKE – “golden hour”

November 2022: Flo Milli – “Conceited”

December 2022: Reneé Rapp – “Colorado”

January 2023: Sam Ryder – “All The Way Over”

February 2023: Armani White – “GOATED”

March 2023: Fletcher – “Becky’s So Hot”

May 2023: Ice Spice – “Princess Diana”

June 2023: FLO – “Losing You”

July 2023: Lauren Spencer Smith – “That Part”

BEST COLLABORATION

Karol G, Shakira – “TQG”

Οι άλλοι υποψήφιοι της κατηγορίας ήταν:

David Guetta & Bebe Rexha – “I’m Good (Blue)”

Post Malone, Doja Cat – “I Like You (A Happier Song)”

Diddy ft. Bryson Tiller, Ashanti, Yung Miami – “Gotta Move On”

Metro Boomin with The Weeknd, 21 Savage, and Diddy – “Creepin’ (Remix)”

Rema & Selena Gomez – “Calm Down”

BEST POP

Taylor Swift – “Anti-Hero”

Οι άλλοι υποψήφιοι της κατηγορίας ήταν:

Demi Lovato – “Swine”

Dua Lipa – “Dance The Night (From Barbie The Album)”

Ed Sheeran – “Eyes Closed”

Miley Cyrus – “Flowers”

Olivia Rodrigo – “vampire”

P!NK – “Trustfall”

BEST HIP-HOP

Nicki Minaj – “Super Freaky Girl”

Οι άλλοι υποψήφιοι της κατηγορίας ήταν:

Diddy ft. Bryson Tiller, Ashanti, Yung Miami – “Gotta Move On”

DJ Khaled ft. Drake & Lil Baby – “Staying Alive”

GloRilla & Cardi B – “Tomorrow 2”

Lil Uzi Vert – “Just Wanna Rock”

Lil Wayne ft. Swizz Beatz & DMX – “Kant Nobody”

Metro Boomin ft Future – “Superhero (Heroes and Villains)”

BEST R&B

SZA – “Shirt”

Οι άλλοι υποψήφιοι της κατηγορίας ήταν:

Alicia Keys ft. Lucky Daye – “Stay”

Chlöe ft. Chris Brown – “How Does It Feel”

Metro Boomin with The Weeknd, 21 Savage, and Diddy – “Creepin’ (Remix)”

Toosii – “Favorite Song”

Yung Bleu & Nicki Minaj

BEST ROCK

Måneskin – “The Loneliest”

Οι άλλοι υποψήφιοι της κατηγορίας ήταν:

Foo Fighters – “The Teacher”

Linkin Park – “Lost (Original Version)”

Red Hot Chili Peppers – “Tippa My Tongue”

Metallica – “Lux Æterna”

Muse – “You Make Me Feel Like It’s Halloween”

BEST LATIN

Anitta – “Funk Rave”

Οι άλλοι υποψήφιοι της κατηγορίας ήταν:

Bad Bunny – “Where she goes”

Eslabon Armado, Peso Pluma – “Ella Baila Sola” –

Bad Bunny – “un x100to”

Karol G, Shakira – “TQG”

Rosalía – “Despechá”

Shakira – “Acróstico”

BEST AFROBEATS

Rema & Selena Gomez – “Calm Down”

Οι άλλοι υποψήφιοι της κατηγορίας ήταν:

Ayra Starr – “Rush”

Burna Boy – “It’s Plenty”

Davido ft. Musa Keys – “Unavailable”

Fireboy DML & Asake – “Bandana”

Libianca – “People”

Wizkid ft. Ayra Starr– “2 Sugar”

Rema, Selena Gomez – Calm Down (Official Music Video)

BEST K-POP

Stray Kids – “S-Class”

Οι άλλοι υποψήφιοι της κατηγορίας ήταν:

aespa – “Girls”

BLACKPINK – “Pink Venom”

FIFTY FIFTY – “Cupid”

SEVENTEEN – “Super”

TOMORROW X TOGETHER – “Sugar Rush Ride”

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις