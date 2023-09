Ο ηθοποιός της σειράς «Ο άνθρωπος της U.N.C.L.E.» και «NCIS» έφυγε από τη ζωή λίγες μόλις ημέρες μετά τα γενέθλιά του, που ήταν στις 19 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο ΜακΚάλουμ άφησε την τελευταία πνοή του στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα 25 του μήνα, από φυσικά αίτια.

We are deeply saddened by the passing of David McCallum and privileged that CBS was his home for so many years. David was a gifted actor and author, and beloved by many around the world. He led an incredible life, and his legacy will forever live on through his family and the… pic.twitter.com/1UgOz7pQ8g

— The NCISverse (@ncisverse) September 25, 2023