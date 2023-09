Cher: Η τραγουδίστρια προσέλαβε τέσσερις άνδρες για να απαγάγουν τον γιο της, Elijah Blue Allman, από ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης, προκειμένου να τον εμποδίσει συμφιλιωθεί με την εν διαστάσει σύζυγό του.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Daily Mail» ο γιος της και μουσικός βρισκόταν στο Chateau Marmont λίγες ημέρες πριν οδηγηθεί σε κέντρο αποτοξίνωσης. Η καλλιτέχνιδα ανησυχούσε για την υγεία του γιού της, όπως ανέφερε η νύφη της, Marieangela King, σε δήλωσή της στο δικαστήριο του Λος Άντζελες που εκδικάζει το διαζύγιο του ζευγαριού.

Στις φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν, ο γιος της φαίνεται ατημέλητος, ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ ζει σε ξενοδοχείο τους τελευταίους έξι μήνες. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε κέντρο αποτοξίνωσης στην Pasadena της Καλιφόρνια, αφού κατέρρευσε στο πεζοδρόμιο που οδηγεί στην είσοδο του ξενοδοχείου.

Η Μαρί Άντζελα Κινγκ- η εν διαστάσει σύζυγος του Άλμαν- διατυπώνει κατηγορία σε βάρος της Σερ, στα δικαστικά έγγραφα που κατέθεσε για το διαζύγιο. Τα έγγραφα κατατέθηκαν στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες στις 5 Δεκεμβρίου, αλλά τώρα ήρθαν στο φως της δημοσιότητας. Στα έγγραφα, σύμφωνα με το ΕΤ, η Κινγκ ισχυρίζεται ότι της είπαν ότι η Σερ προσέλαβε τέσσερις άνδρες, προκειμένου να πάρουν τον Άλμαν από δωμάτιο ξενοδοχείου, στο οποίο βρίσκονταν τον Νοέμβριο του 2022.

Υποστηρίζει ότι οι δυο τους πέρασαν 12 ημέρες μόνοι από τις 18 Νοεμβρίου, αλλά όλα άλλαξαν στις 30 Νοεμβρίου 2022, όταν τέσσερις άνθρωποι εισέβαλαν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου και «απομάκρυναν» τον Άλμαν.

