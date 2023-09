Η «κόντρα» Δανάης Μπάρκα και Mente Fuerte καλά κρατεί, αφού με μία νέα ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο νεαρός τράπερ θέλησε να τοποθετηθεί ξανά.

Θυμίζουμε ότι όλα ξεκίνησαν, όταν η παρουσιάστρια της πρωινής ζώνης του Mega, θέλησε να τοποθετηθεί σχετικά με τις δηλώσεις της Μαρία Σολωμού και τις πλαστικές επεμβάσεις που επιλέγουν να κάνουν τα νέα κορίτσια.

Έτσι λοιπόν, μετά τις διαστάσεις που πήρε το θέμα, η Δανάη Μπάρκα χθες, μέσω της εκπομπής της δήλωσε «Εντάξει τώρα, εκτός του ότι ποτέ δεν έχουμε πει κάτι κακό για τη Μαρία Σολωμού. 15 φορές έχουμε παίξει συνεντεύξεις και την έχουμε εκθειάσει και μία φορά που διαφωνήσαμε στον τρόπο που είπε κάτι… Στη μία φορά που διαφωνήσαμε πέσανε να μας φάνε. Και δεν πέσανε όλοι. Ένας άνθρωπος!»

Και παρακάτω πρόσθεσε: «Δέκα φορές την έχουμε εκθειάσει τη γυναίκα. Μία φορά που κάπου διαφωνήσαμε, ξαφνικά έγινε ντόρος. Δηλαδή η Μαρία Σολωμού ή οποιοσδήποτε άνθρωπος, αν ρωτήσουμε για τις απόψεις τις δικές μου, συμφωνεί με όλα; Και ξαφνικά έγινε ένας ντόρος για το bullying. Ποιο bullying; Το bullying είναι να διαφωνείς με μια τοποθέτηση;»

Λίγες ώρες μετά, ο ράπερ Mente Fuerte απάντησε μέσα από ένα Instagram Story: «Silence is the best responce to a fool – Η σιωπή είναι η καλύτερη απάντηση σε έναν ηλίθιο».