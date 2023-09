Sir Michael Gambon: Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του ηθοποιού, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών.

Την είδηση του θανάτου μετέδωσε η οικογένεια του ηθοποιού, αναφέροντας ότι «έφυγε ήσυχα».

«Είμαστε συντετριμμένοι που ανακοινώνουμε την απώλεια του Sir Michael Gambon. Αγαπημένος σύζυγος και πατέρας, ο Μάικλ πέθανε ήσυχα στο νοσοκομείο μετά από μια κρίση πνευμονίας, με τη σύζυγό του Άννα και τον γιο του Φέργκους πλάι του στο κρεβάτι του. Ο Μάικλ ήταν 82 ετών», αναφέρει η ανακοίνωση της οικογένειας.

«Ζητάμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μας αυτή τη δύσκολη στιγμή και σας ευχαριστούμε για τα μηνύματα υποστήριξης και την αγάπη σας», αναφέρει επίσης η ανακοίνωση της οικογένειας.

Sir Michael Gambon dies aged 82: Family says the legendary actor passed away peacefully in hospital https://t.co/mimdOzF3Vr pic.twitter.com/76Cy3fmOad

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) September 28, 2023