Είναι ο άνθρωπος που άλλαξε τα δεδομένα στο Σινεμά. Μετά το 2000, ο Christopher Nolan μας έχει μεταφέρει στον δικό του κινηματογραφικό – πραγματικό κόσμο.

Είναι γεγονός (όσοι έχετε δει το Oppenheimer) ότι ο μεγάλος δημιουργός με την αυτοβιογραφία του Robert Oppenheimer γύρισε σελίδα στη σκηνοθεσία του.

Περιμένοντας τον επόμενο ηθοποιό που θα ενσαρκώσει τον 7ο κατά σειρά Μυστικό Πράκτορα 007, καλό είναι να σκεφτούμε (άρπαξε την ευκαιρία Barbara) πρώτα τον σκηνοθέτη του επόμενου James Bond. O Nolan έχει δηλώσει ότι η επιρροή των ταινιών Bond στη φιλμογραφία του είναι εμφανής. Θα είναι μεγάλο προνόμιο για τον ίδιο να κάνει μια ταινία James Bond. Κερδισμένοι θα είναι όλοι, πάνω απ’ όλα ο κινηματογράφος.

Ο Βρετανό – Αμερικανός σκηνοθέτης, σεναριογράφος και φυσικά παραγωγός ταινιών, εάν κι εφόσον δεχθεί μια τέτοια πρόταση, θα πρέπει να είναι υπό τις κατάλληλες συνθήκες στη ζωή του από δημιουργικής πλευράς (όπως έχει πει). Θα πρέπει να το παρουσιάσει με το ”σωστό ύφος”. Άραγε, δεν ήρθε η ώρα; Ο Christopher Nolan βρίσκεται ήδη στην πιο ώριμη και δημιουργική φάση της καριέρας του.

Η ευθύνη είναι μεγάλη για μια ταινία James Bond και ο Nolan είχε νιώσει παρόμοια όταν ανέλαβε την τριλογία του Σκοτεινού Ιππότη. Ο ίδιος έχει μελετήσει καλά τα μυθιστορήματα του Ian Lancaster Fleming. Μην ξεχνάτε ότι ο σκηνοθέτης του Skyfall (και του Spectre) ο Sam Mendes, έχει πει ξεκάθαρα ότι επηρεάστηκε από τον Christopher Nolan και το The Dark Knight. Εάν δεν υπήρχε η τριλογία του Σκοτεινού Ιππότη, δεν θα υπήρχε και Skyfall.

H Barbara Broccoli μαζί με τον ετεροθαλή αδελφό της Michael G. Wilson κρατάνε πάντα επαφή με τον Nolan. Nα ετοιμαζόμαστε; O Chris διατηρεί την επικοινωνία με τους παραγωγούς και ακούγεται ότι βρίσκεται σε συζητήσεις για να σκηνοθετήσει τουλάχιστον δύο ταινίες James Bond (δεν αντέχω). Οι ιστορίες θα είναι αληθινές διασκευές του Fleming και θα διαδραματίζονται στην εποχή που γράφτηκαν (βάλε Dry Martini, με Vodka…).

Εάν τώρα θέλετε το cast των ηθοποιών, κυρίως ένα Bond Girl, σκεφτείτε την πιο εμπορική αυτή τη στιγμή του πλανήτη. Το ταλέντο της φάνηκε από την πρώτη στιγμή όταν και χαστούκισε τον Leo (off camera) στο Λύκο της Wall Street (o Scorsese τρελάθηκε). Φοράει ροζ και τα έσπασε όλα φέτος το καλοκαίρι στη Barbie. H Margot Robbie φαντάζει ιδανική.

The Name is Bond. You know the rest…