Εντυπωσιακό όμως και το πλατό του Fame Story το οποίο είναι ακριβώς το ίδιο με το Just the 2 Of Us, όμως έχει δεχτεί total lifting. Δεν μοιάζει σε τίποτα με εκείνο το σόου που παρουσίαζε πριν από λίγους μήνες ο Νίκος Κοκλώνης.

Η εντυπωσιακή έναρξη, τα λόγια του Νίκου Κοκλώνη και η λαμπερή κριτική επιτροπή

Τα πρώτα πλάνα από το πλατό του νέου talent show που επέστρεψε μετά από 21 χρόνια

Οι φαν της Ελένης Φουρέιρα την αποθέωναν στα διαλείμματα

Backstage από το πρώτο live του Fame Story

