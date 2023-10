Τεταμένα φαινόταν τα πράγματα τεταμένα μεταξύ της Τζένιφερ Λόπεζ και του Μπεν Άφλεκ, σε μια βόλτα που έκαναν με το αυτοκίνητο στο Λος Άντζελες την περασμένη Παρασκευή.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε η Page Six, ο Άφλεκ έκανε χειρονομίες με πολύ έντονο τρόπο ενώ βρισκόταν στη θέση του οδηγού του οχήματός του, καθώς η Λατίνα σούπερ σταρ τον άκουγε.

Jennifer Lopez, Ben Affleck appear to have heated discussion inside car after his intimate moment with Jennifer Garner https://t.co/KsXODwbDI4 pic.twitter.com/DEXa8HKFrk

— Page Six (@PageSix) September 30, 2023