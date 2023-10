Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε εσπευσμένα ο Κέβιν Σπέισι, όταν ένιωσε ολόκληρο το αριστερό του χέρι να μουδιάζει, κατά τη διάρκεια του 15ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Τασκένδης στο Ουζμπεκιστάν.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της Sun, ο ηθοποιός ένιωσε μια έντονη αδιαθεσία, ενώ «ένιωσε το αριστερό του χέρι να μουδιάζει για περίπου οκτώ δευτερόλεπτα».

Μεταφέρθηκε στην κλινική Innova της πόλης για να υποβληθεί σε μια σειρά εξετάσεων, καθώς υπήρχαν φόβοι ότι μπορεί να υπέστη καρδιακή προσβολή.

Λίγο αργότερα, εμφανίστηκε ξανά στη σκηνή και καθησύχασε το πλήθος ότι η υγεία του ήταν σε φυσιολογικό επίπεδο.

«Αυτή η μία στιγμή με έκανε να συνειδητοποιήσω πόσο σημαντική είναι η ζωή για όλους μας», είπε κατά τη διάρκεια της τελετής και πρόσθεσε: «Έζησα κάτι απροσδόκητο. Το είπα αμέσως στα άτομα που ήταν μαζί μου και πήγαμε αμέσως στο ιατρικό κέντρο. Πέρασα το απόγευμα εκεί κάνοντας διάφορες εξετάσεις. Το προσωπικό με φρόντισε και μου έκανε μαγνητική τομογραφία. Όλα αποδείχθηκαν εντελώς φυσιολογικά κι είμαι ευγνώμων που δεν είναι κάτι πιο σοβαρό».



Kevin Spacey is rushed to hospital fearing ‘heart attack’ after ‘going numb in one arm’ at film festival https://t.co/3mHHxvjV6a

— World News (@worldnewstweet_) October 4, 2023