Αγωνία, έκπληξη και έρωτας ήταν τα συστατικά του χθεσινού επεισοδίου του «Παράδεισου των κυριών» του Alpha.

Από τη μια η Μιράντα που συνεχίζει να δέχεται απειλές, εξαιτίας του παρελθόντος της και απο την άλλη η ξαφνική επανεμφάνιση του Αποστόλη ο οποίος δεν έχασε τη ζωή του στη φωτιά, ανέβασε τους παλμούς του τηλεοπτικού κοινού.

Ωστόσο, ο λόγος που κάνει την καρδιά των τηλεθεατών να χτυπά πιο δυνατά είναι άλλος: ο έρωτας του Σίμου (Δημήτρης Γκοτσόπουλος) για την Αμαλία (Νατάσσα Εξηνταβελόνη).

Παρά το γεγονός ότι εκείνος έχει «σκοτεινή» πλευρά οι χρήστες συνεχίζουν να «λιώνουν» αφού η αδυναμία που έχουν στον Δημήτρη Γκοτσόπουλο τους οδηγεί να κάνουν τα… στραβά μάτια στα κακώς κείμενα του χαρακτήρα του.

