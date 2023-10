Έκπληκτη δήλωσε η Σισσυ Χρηστιδου από τα όσα είπε ο Δημητρης Αλεξάνδρου και εξήγησε πως ακριβώς έγιναν τα πράγματα από την δική της πλευρά, αλλά και ποια ήταν η αντίδραση της μετά τις δηλώσεις του:

«Όταν τελείωσε η σεζόν, κάλεσα τους συνεργάτες μου σε ένα γεύμα και το κάνω κάθε χρόνο για να τους ευχαριστήσω. Ήταν καλεσμένος και ο Δημήτρης και ήταν η τελευταία φορά που τον είδα. Σε εκείνη τη φάση είχε λήξει η σεζόν, αλλά δεν ξέραμε τι θα γίνει με την ομάδα. Του είπα ότι δεν γνωρίζω και στην πορεία μιλώντας με τον Νίκο Κοκλώνη και τη διοίκηση καταλήξαμε ότι λόγω budget δεν μπορεί να μείνει η ομάδα έτσι όπως είναι, για αυτό και δεν αναπληρώθηκε ο Δημήτρης. Δεν έχει έρθει κάποιος στη θέση του. Στη θέση της Ελένης ήρθε η Βάλια. Είμαστε ένας λιγότερος», είπε η παρουσιάστρια.

«Ο Δημήτρης ανήκει στη δυναμική της Barking Well και το budget δεν περνά από εμένα. Δεν το αποφασίζω εγώ και δεν ήξερα τι χρήματα παίρνει ο Δημήτρης. Η εταιρία, επειδή ανήκει στο δυναμικό της Barking Well, ήξερα ότι ο Δημήτρης θα παραμείνει στην εταιρία και απλά δεν χωράει στο budget της εκπομπής. Ήξερα ότι δεν θα μείνει χωρίς δουλειά και θεώρησα ότι θα τον ενημερώσει η εταιρία. Όσον αφορά το δικό μου κομμάτι. Σήμερα τον άκουσα με έκπληξη να λέει ότι με έχει πάρει τηλέφωνα, μου έχει στείλει μηνύματα και εγώ δεν του απαντώ, τον πήρα κατευθείαν τηλέφωνο και μου το έκλεισε, δεν το σήκωσε. Του έστειλα μετά ένα μήνυμα, του λέω πότε μου έστειλες μηνύματα και μου απάντησε ότι αυτό δεν το είπε ποτέ. Του λέω πότε με πήρες τηλέφωνο και δεν το σήκωσα και μου απάντησε γιατί να σε πάρω; Δεν ξέρω γιατί έγινε αυτό. Στενοχωρήθηκα πάρα πολύ ειλικρινά. Ήμασταν συνεργάτες και σε εμάς ήρθε με εσωτερική μετακίνηση στην Barking Well. Συνεργαστήκαμε πάρα πολύ καλά και δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Δεν ένιωθα ότι είχε κάποιο πρόβλημα μαζί μας ο Δημήτρης».

Στη συνέχεια η Σισσυ Χρηστιδου επιχείρησε να δώσει τη δική της εξήγηση για τη συμπεριφορά του πρώην συνεργάτη της:

«Η μία εκτίμηση είναι ότι ενδεχομένως ήθελε να μείνει στην εκπομπή, αυτό αισθάνομαι, αλλά δεν είναι κάτι που περνά από το δικό μου χέρι. Η δεύτερη είναι ότι όταν έκλεισε η εκπομπή, ο Δημήτρης δεν αποχαιρέτησε. Για την Ελένη Βουλγαράκη κάναμε ένα βίντεο αποχαιρετιστήριο γιατί η Ελένη ήταν 5 χρόνια στην εκπομπή, αλλά μας είχε πει ότι θα φύγει οπότε εγώ ήθελα να τη τιμήσω. Για τον Δημήτρη επειδή δεν γνώριζα ότι θα φύγει από τη εκπομπή, δεν του είπα χαιρέτησε τον κόσμο. Κατάλαβα ότι είχε αυτό το παράπονο. Δεν το ήξερα σε εκείνη τη φάση. Με στενοχωρεί ότι δεν με πήρε τηλέφωνο και κάνουμε αυτό αυτήν τη στιγμή μπροστά σας.

Μου είχε πει πριν από αυτό το γεύμα ότι περιμένω να μου πείτε και του είπα ότι δεν έχει αποφασιστεί κάτι, αλλά αν με είχε πάρει θα του είχα πει μίλησε με τον Νίκο γιατί είσαι στην Barking Well και ο Νίκος αποφασίζει που θα πας. Επιδίωξα να μιλήσω μαζί του και μου το έκλεισε. Ε, όχι δεν θα κάνω άλλη κίνηση. Αν του περάσει και νιώθει καλύτερα είμαι εδώ. Είναι ένας άνθρωπος που εκτιμώ πολύ. Για να έχει φτάσει σε αυτό το σημείο και να έχει τέτοιες εκρήξεις, μπορεί κι εκείνος να έχει άλλα δικά του. Δεν είναι τα προσωπικά μας το θέμα. Είμαστε επαγγελματίες, μεγάλα παιδιά, απλά εγώ δεν θέλω να μένει κάτι τέτοιο στον αέρα γιατί είμαι πολύ προσεκτική με αυτά τα πράγματα. Είμαι με τους συνεργάτες μου πάρα πολύ τυπική και σωστή και θεωρώ ότι είναι άδικο».