Η Σάρον Στόουν μίλησε στο περιοδικό People για την εγκεφαλική αιμορραγία που υπέστη πριν από είκοσι χρόνια και παραλίγο να πεθάνει.

«Για πολύ καιρό, ήθελα να προσποιούμαι ότι ήμουν μια χαρά. Χρειάζομαι οκτώ ώρες αδιάκοπου ύπνου για να λειτουργήσει η φαρμακευτική αγωγή του εγκεφάλου μου, ώστε να μην έχω επιληπτικές κρίσεις. Επομένως, είμαι ένα άτομο με αναπηρία και ίσως, για αυτό δεν με προσλαμβάνουν πλέον, συχνά. Ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα τα τελευταία 22 χρόνια και τώρα, μπορώ να μιλήσω ανοιχτά για αυτό», είπε χαρακτηριστικά.

