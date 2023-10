Το «Six Feet Under», η δημοφιλής τηλεοπτική σειρά του αμερικανικού δικτύου HBO που προβλήθηκε από το 2001 έως το 2005, επιστρέφει στην οθόνη.

Η μαύρη κωμωδία σε δημιουργία Αλαν Μπάλ («True Blood»), που στην Ελλάδα έγινε γνωστή με το όνομα «Γραφείο Κηδειών Φίσερ», αποτελείται από πέντε σεζόν και 63 επεισόδια.

Η ιστορία ακολουθεί τις ζωές της δυσλειτουργικής οικογένειας Φίσερ η οποία, μετά τον θάνατο του πατριάρχη, διατηρεί ένα ανεξάρτητο γραφείο τελετών στο Λος Αντζελες.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Whats On Netflix, η σειρά αναμένεται να προστεθεί στην πλατφόρμα σε πολλές περιοχές.

Μέχρι στιγμής οι χώρες που έχουν πρόσβαση σε σειρές του HBO μέσω του Netflix είναι οι Βραζιλία, το Μεξικό, η Αργεντινή, το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης και κάποιες ασιατικές χώρες.

Six Feet Under: The Complete Series is coming to Netflix on November 1 pic.twitter.com/zQqo4r7jNx

— Netflix (@netflix) October 4, 2023