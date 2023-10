Η Ρεμπέκα Λος, η φερόμενη τρίτη γυναίκα στον γάμο του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ, ήρθε ξανά στο προσκήνιο με το νέο ντοκιμαντέρ «Beckham» στο Netflix.

Έχουν περάσει δύο χρόνια από τότε που πούλησε την ιστορία της υποτιθέμενης σχέσης της με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ στην εφημερίδα «News of the World» – ένα σκάνδαλο που είδε την όμορφη, εύγλωττη, με ιδιωτική εκπαίδευση κόρη διπλωμάτη, η οποία εργαζόταν ως βοηθός του ποδοσφαιριστή στη Μαδρίτη, να χαρακτηρίζεται ως μια σεξομανής που δεχόταν κάθε ευκαιρία που της προσφερόταν.

Οι Μπέκαμς, ξεπέρασαν το σκάνδαλο για να χτίσουν το οικογενειακό τους brand, που σήμερα αξίζει περίπου 360 εκατομμύρια λίρες, και αρνήθηκαν να σχολιάσουν δημοσίως τους ισχυρισμούς.

‘He was the one who was married. Yet I was the one who was vilified’: Rebecca Loos was living a life of quiet anonymity – until she was thrust back into the spotlight by David and Victoria Beckham’s Netflix documentary… So was she villain or victim? https://t.co/2YEJX5OcEG

