Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της 6ης σεζόν της δημοφιλούς σειράς του Netflix, The Crown.

Η έκτη και τελευταία σεζόν θα χωριστεί σε δύο μέρη.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της πλατφόρμας: «Η έκτη και τελευταία σεζόν της σειράς “Το Στέμμα” έρχεται. Δείτε το πρώτο μέρος από τις 16 Νοεμβρίου και το δεύτερο από τις 14 Δεκεμβρίου. Αντλώντας έμπνευση από πραγματικά γεγονότα, η σειρά μυθοπλασίας αφηγείται την ιστορία της Βασίλισσας Ελισάβετ Β’, μέσα από τα πολιτικά και προσωπικά γεγονόταν που διαμόρφωσαν τη βασιλεία της».

Το καστ αποτελούν οι: Imelda Staunton ως βασίλισσα Ελισάβετ Β’, Elizabeth Debicki (Tenet) ως Νταϊάνα, Lesley Manville ως πριγκίπισσα Μαργαρίτα, Jonathan Pryce ως πρίγκιπας Φίλιππος, Dominic West ως πρίγκιπας Κάρολος, Olivia Williams ως Καμίλα Πάρκερ, ο John Lee Miller ως πρωθυπουργός John Major και ο Bertie Carvel ως πρωθυπουργός Tony Blair.

“It is not a choice. It is a duty.”

Part 1: 16 November

Part 2: 14 December pic.twitter.com/WkNVSuyEDX

— The Crown (@TheCrownNetflix) October 9, 2023