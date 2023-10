“Καλωσήρθατε στον Άγιο Δομήνικο”, θα πουν απόψε το βράδυ στις 22.20, ο Γιώργος Λιανός και η Καλομοίρα στους 14 παίκτες που θα πάρουν μέρος στο νέο reality του ΣΚΑΪ, “I’ m a celebrity get me out of here”.

Στα… γνώριμα λημέρια του ο παρουσιαστής, αφού από εκεί παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια το “Survivor”, θα μπει σε… νέες περιπέτειες. Το “I’m a celebrity get me out of here” είναι ένα πολύ διαφορετικό project, και ο Γιώργος Λιανός θα το “συστήσει” στους τηλεθεατές έχοντας στο πλευρό του ένα από τα πιο δροσερά κορίτσια που έχουν περάσει από την ελληνική τηλεόραση.

Οι δυο τους, λοιπόν, θα υποδεχτούν τους 14 celebrities που ταξίδεψαν έως εκεί από την Ελλάδα για να υποβληθούν σε διάφορες δοκιμασίες για… γερό στομάχι. Οι θαρραλέοι παίκτες είναι εκπρόσωποι διάφορων επαγγελματικών χώρων και έτοιμοι να δοκιμάσουν τις… αντοχές τους.

