Ο Γιώργος Λιανός και η Καλομοίρα υποδέχθηκαν τους 14 celebrities στη ζούγκλα του Αγίου Δομίνικου στην πρεμιέρα του νέου παιχνιδιού, «I’ m a celebrity… Get me out of here!».

Οι παίκτες έφτασαν με κουτιά στη ζούγκλα, με τρεις συμμετέχουσες, την Αγγελική Ηλιάδη, τη Μαρία Καλάβρια και τη Δήμητρα Αλεξανδράκη, να κλέβουν αμέσως την παράσταση.

«Χριστέ μου, που είμαστε. Κορίτσια, τι συμβαίνει; Δήμητρα, Μαρία, ελάτε! Ελάτε, δεν βλέπω κάτι! Δεν υπάρχει κίνδυνος, ελάτε», ακούγεται να λέει η Αγγελική Ηλιάδη με τη Δήμητρα Αλεξανδράκη έντρομη να ρωτάει πού βρίσκονται και τι είναι εδώ.

Οι παίκτες χωρίστηκαν σε ομάδες και αμέσως άρχισαν τα ευτράπελα αλλά και οι πρώτες εντάσεις.

Πιο συγκεκριμένα, κόντεψαν να «πιαστούν στα χέρια», ο Σταμάτης Γαρδέλης με τον Τάσο Ξιαρχό με αφορμή το φαγητό που έφταιξε ο δεύτερος.

Ο Σταμάτης Γαρδέλης θέλησε να πετάξει το φαγητό που έφτιαξε ο Τάσος Ξιαρχό κάτι που βρήκε αντίθετο τον συμπαίκτη του, ο οποίος σχολίασε πως το φαγητό που περίσσεψε το μοιράστηκε με άλλους.

«Δεν καταλαβαίνεις πού είσαι, επειδή θες να ζήσεις σαν μοναχός στα 70 σου“, είπε ο Τάσος Ξιαρχό επιμένοντας πως δεν επιτρέπεται να πετάμε το φαγητό, με τον Σταμάτη Γαρδέλη να του απαντάει με ειρωνικό ύφος πως δεν είναι 70 αλλά 73.

Μία φράση όμως του ηθοποιού έβγαλε εκτός εαυτού τον χορογράφο, ο οποίος φανερά εκνευρισμένος του είπε «μη σε φτύσω μες στο στόμα τώρα και θα σ’ αρέσει η γεύση μου», για να δεχθεί τα ομοφοβικά σχόλια του συμπαίκτη του, ο οποίος του απάντησε: «Θες να παίζουμε συνέχεια αυτά που παίζουν με Κασσελάκη και Τάϊλερ;».

Ο Τάσος Ξιαρχό αποχώρησε από το σημείο με την παρότρυνση της Ραχήλ Μακρή, αφού πρώτα πλησίασε επιθετικά τον ηθοποιό.

