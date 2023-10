Ο Bruce Willis διαγνώστηκε πριν από περίπου ένα χρόνο με μετωποκροταφική άνοια.

Ο ηθοποιός έχει κοντά του την οικογένειά του, την πρώην και τη νυν σύζυγό του καθώς και τις κόρες του, που του συμπαραστέκονται σε αυτή την περιπέτεια.

Κοντά του πολλοί φίλοι και συνεργάτες του, οι οποίοι φροντίζουν να τον επισκέπτονται συχνά και να μαθαίνουν νέα του. Ένας από αυτούς είναι και ο δημιουργός του Moonlighting Γκλεν Γκόρντον Κάρον, ο οποίος σε δηλώσεις του στην εφημερίδα The Post αναφέρθηκε στην κατάσταση της υγείας του.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, η ικανότητα επικοινωνίας του ηθοποιού έχει επιδεινωθεί δραματικά ως αποτέλεσμα της ασθένειας του. Ο Κάρον ανέφερε επίσης, ότι προσπαθεί να βλέπει τον 68χρονο ηθοποιό σχεδόν κάθε μήνα από τον Μάρτιο του 2022, όταν διαπιστώθηκε για πρώτη φορά ότι πάσχει από αφασία και στη συνέχεια από άνοια.

«Δεν είμαι πάντα τόσο συνεπής, αλλά προσπαθώ και μιλάω με τον Μπρους, τη σύζυγό του Έμα Χέμινγκ Γουίλις αλλά και με τα τρία μεγαλύτερα παιδιά του», δήλωσε ο Κάρον.

‘Moonlighting’ creator: Bruce Willis is ‘still Bruce’ despite not being ‘totally verbal’ https://t.co/a3y9ZO17fJ pic.twitter.com/5zNYZd0h8c

— New York Post (@nypost) October 11, 2023