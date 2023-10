Η πρώην βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ, Ραχήλ Μακρή, έχει πάρει μέρος στο ριάλιτι «I’m a celebrity get me out of here» στον Άγιο Δομίνικο τα πληκτρολόγια έχουν πάρει φωτιά.

Τα σχόλια είναι πολλά, όχι μόνο για την ίδια, αλλά και τον πρώην κόμμα της.

Εσείς από το Ν. Κοζάνης που την βγάλατε βουλευτή, να με κάνετε ανφόλοου #imacelebritygr pic.twitter.com/LqPjbYpDKv — Η Αβυσσαλέα 🔥 (@avyssalea) October 11, 2023

Πρώην εκλεκτή Πάνου Καμμένου

Πρώην εκλεκτή Αλέξη Τσίπρα

Πρώην Βουλευτής Κοζάνης

Νυν παίκτρια trash reality (#imacelebrityGR)

Νυν και αεί ΠΣΕΚ 💁‍♂️ pic.twitter.com/eHgGCsPlFO — Xen K. (@itsxenk) October 12, 2023

#ImACelebrityGR

Και να φανταστείς ότι αυτή ένα φεγγάρι θα έσωζε την Ελλάδα!!! pic.twitter.com/MpmF1pDQZe — Medellin (@Medelli07282518) October 11, 2023

