Ο μεγάλος ηθοποιός (από τους κορυφαίους στο Hollywood) ξεκίνησε την καριέρα του τη δεκαετία του 1950. Ο Michael Caine μίλησε στο BBC Radio και είπε ότι έφτασε η ώρα να σταματήσει την υποκριτική.

Το 2021 – ο δύο φορές βραβεβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός – είχε δηλώσει ότι ο ρόλος του στην κωμωδία της Λίνα Ρόσλερ «Best Sellers» ίσως και να είναι ο τελευταίος.

«Είμαι 90 χρόνων, δεν μπορώ να περπατήσω κανονικά. Αυτή τη στιγμή είναι σαν να έχω βγει… στη σύνταξη», είπε πρόσφατα ο Caine σε συνέντευξη του στην εφημερίδα The Telegraph.

To «The Great Escaper» μπορεί και να είναι η τελευταία ταινία του Βρετανού ηθοποιού (παίζεται ήδη από τις 6 Οκτωβρίου). H ερμηνεία του κι εδώ κέρδισε κοινό και κριτικούς. Το έργο, στο οποίο συμπρωταγωνιστεί η Glenda Jackson (η οποία έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Ιούνιο στα 87 της – λίγους μήνες μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων), είναι βασισμένο στην αληθινή ιστορία του Μπερνάρντ «Μπέρνι» Τζόρνταν. Ένας βετεράνος του Βασιλικού Ναυτικού που «εξαφανίστηκε» από το παλιό του σπίτι σε ηλικία 89 ετών για να ταξιδέψει στη Γαλλία προκειμένου να παραβρεθεί στην 70ή επέτειο της Ημέρας Απόβασης στη Νορμανδία.

Ο Michael Caine εξήγησε ότι ο συγκεκριμένος ρόλος ήταν δύσκολος σε αυτήν την ηλικία: «Μου έδωσαν ένα πολύ καλό μπαστούνι και έτσι μπόρεσα να γυρίσω σκηνές που το χρειάζονταν. Κάναμε μία λήψη και μετά σκόνταφτα, δεν είχε δεύτερη φορά».

O καταξιωμένος ηθοποιός ρωτήθηκε και για το πώς νιώθει στα 90 του χρόνια:

«Το χειρότερο είναι ότι εξαφανίζονται πολλά από τη ζωή σου. Δεν μπορείς να τρέξεις, να παίξεις ποδόσφαιρο και συνειδητοποιείς ότι πλησιάζεις τον θάνατο».

«Ο θάνατος ίσως να βρίσκεται πολύ κοντά όταν είσαι 90. Αλλά είμαι ευτυχισμένος. Κάθομαι και γράφω, έχω δύο παιδιά και τρία εγγόνια, μια σύζυγο (…), είχα την καλύτερη ζωή που θα μπορούσα να έχω».

Για το The Great Escaper είπε: «Σκέφτηκα, είχα μια ταινία όπου έπαιζα ως πρωταγωνιστής και είχα απίστευτες κριτικές… Τι μπορεί να κάνω μελλοντικά που θα ξεπεράσει αυτό;»

O ϊδιος έχει μεγαλώσει και οι ρόλοι του από εδώ και πέρα είναι λογικό ότι θα έχουν κάποιους περιορισμούς. Για εμάς τους λάτρεις της 7ης Τέχνης είναι ένας από τους αγαπημένους μας. Η νεότερη γενιά είναι σίγουρο ότι τον λάτρεψε στο ρόλο του Alfred στην τριλογία του Σκοτεινού Ιππότη. Ο σερ Μάικλ Κέιν μπορεί να σταματά, αλλά το έργο του θα μείναι για πάντα στις καρδιές μας. Οι ερμηνείες του στην πολύχρονη καριέρα του, ήταν κάτι παραπάνω από πειστικές.

Michael Caine, 90, says he’s retiring from acting, again https://t.co/ddYFJA6rSA pic.twitter.com/C75TOJaUfg

— Page Six (@PageSix) October 14, 2023