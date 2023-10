Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ένας από τους σωματοφύλακες της Τέιλορ Σουίφτ, άφησε τη δουλειά του στις ΗΠΑ για να επιστρέψει στο Ισραήλ.

Ο Ισραηλινός σωματοφύλακας της Τέιλορ Σουίφτ έχει επανενταχθεί στη στρατιωτική του μονάδα για να πολεμήσει για τις IDF (Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις).

Ο σωματοφύλακας της διάσημης τραγουδίστριας είναι πρώην μέλος των IDF.

«Έχω μια πολύ ωραία ζωή στις ΗΠΑ, μια ονειρεμένη δουλειά, σπουδαίους φίλους και ένα άνετο σπίτι» δήλωσε ο σωματοφύλακας στην εφημερίδα «Israel Hayom».

Taylor Swift’s personal bodyguard just left to Israel to join his unit!

And before anyone makes a joke about how “another guy left Taylor Swift, so it must be time for her to write a song about it,” this guy is the man.

He just left his $500,000/year job and cushy lifestyle to… pic.twitter.com/MbD1cmadhl

— Rabbi Shmuel Reichman (@ReichmanShmuel) October 16, 2023