Σι Τζινπίνγκ σε Τραμπ: «Αν ο χειρισμός στο ζήτημα της Ταϊβάν είναι κακός μπορεί να συγκρουστούμε»

Σαφή προειδοποίηση απηύθυνε ο Σι Τζινπίνγκ στον Ντόναλντ Τραμπ για το ενδεχόμενο Κίνα και ΗΠΑ να εμπλακούν σε μία «σύγκρουση» αν η Ουάσιγκτον διαχειριστεί με λαθεμένο τρόπο το ζήτημα της Ταϊβάν, όπως μετέδωσε η κινεζική κρατική τηλεόραση.

«Το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το σημαντικότερο στις σινοαμερικανικές σχέσεις. Αν ο χειρισμός του είναι καλός, οι σχέσεις των δυο χωρών» θα παραμείνουν «συνολικά σταθερές». Όμως «αν ο χειρισμός του είναι κακός, οι δυο χώρες θα αντιπαρατεθούν», θα μπορούσαν ως και να «εμπλακούν σε σύγκρουση», είπε ο Σι Τζινπίνγκ, χρησιμοποιώντας λέξη στη μανδαρινική γλώσσα που πάντως δεν σημαίνει απαραιτήτως ένοπλη σύρραξη.

Το νέο σταυροδρόμι και η «παγίδα του Θουκυδίδη»

Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο Σι σημείωσε ότι «όλος ο κόσμος παρακολουθεί τη συνάντησή μας. Αυτή τη στιγμή, μια μεταμόρφωση που δεν έχει ξαναγίνει εδώ και έναν αιώνα επιταχύνεται σε ολόκληρο τον πλανήτη, ενώ η διεθνής κατάσταση είναι ρευστή και ταραχώδης».

«Ο κόσμος βρίσκεται σε ένα νέο σταυροδρόμι. Μπορούν η Κίνα και οι ΗΠΑ να ξεπεράσουν την παγίδα του Θουκυδίδη και να δημιουργήσουν ένα νέο πρότυπο σχέσεων; Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε από κοινού τις παγκόσμιες προκλήσεις και να προσφέρουμε περισσότερη σταθερότητα στον κόσμο; Μπορούμε, προς το συμφέρον του κόσμου μας, των δύο λαών μας και του μέλλοντος της ανθρωπότητας, να χτίσουμε ένα πιο λαμπρό μέλλον για τις διμερείς σχέσεις μας;», διερωτήθηκε στη συνέχεια.

«Αυτά είναι τα ερωτήματα που είναι ζωτικής σημασίας για την ιστορία, για τον κόσμο και για τους λαούς. Είναι τα ερωτήματα της εποχής μας στα οποία εσείς και εγώ πρέπει να απαντήσουμε ως ηγέτες μεγάλων χωρών», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε στον Σι Τζινπίνγκ ένα «υπέροχο μέλλον».

«Είναι τιμή να βρίσκομαι μαζί σας. Είναι τιμή να είμαι φίλος σας, και η σχέση ανάμεσα στην Κίνα και τις ΗΠΑ θα γίνουν καλύτερες παρά ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. «Μαζί θα έχουμε υπέροχο μέλλον», υπερθεμάτισε ο ρεπουμπλικάνος.