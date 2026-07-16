Σία Κοσιώνη: «Από σήμερα ανήκω στην οικογένεια του ΑΝΤ1» - Η πρώτη αντίδραση για τη νέα συνεργασία

Με μια χαλαρή φωτογραφία διακοπών από τη θάλασσα και ανέμελο look, η Σία Κοσιώνη μοιράστηκε στο Instagram τα συναισθήματά της για τη συνεργασία που εγκαινιάζει με τον ΑΝΤ1.

«Με μεγάλη χαρά και ακόμη μεγαλύτερη προσμονή ανοίγω σήμερα ένα νέο κεφάλαιο στην επαγγελματική μου διαδρομή. Από σήμερα ανήκω στην οικογένεια του ΑΝΤ1, σε μια νέα αρχή για μένα, την οποία υποδέχομαι με ενθουσιασμό και ανυπομονησία.

Με την ίδια αφοσίωση στην απαιτητική αποστολή της ενημέρωσης, με πάθος για τη δουλειά που αγαπώ, σκληρή δουλειά και απόλυτο σεβασμό πάντα στους τηλεθεατές και στις ανάγκες τους, ανυπομονώ για το νέο μας τηλεοπτικό ραντεβού.

Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους όσοι με εμπιστεύθηκαν και με υποδέχονται με τόση ζεστασιά. Ανυπομονώ πραγματικά για όλα όσα έρχονται! Καλή μας αρχή!», σχολίασε.

Η Σία Κοσιώνη θα αναλάβει τον ρόλο σχολιαστή στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του καναλιού με τον Νίκο Χατζηνικολάου, καθώς και την παρουσίαση ενημερωτικής εκπομπής.