Σία Κοσιώνη: Επιστροφή στο δελτίο έναν μήνα μετά την εισαγωγή της στην εντατική - Το μήνυμά της

Ήταν 22 Ιανουαρίου όταν η Σία Κοσιώνη ένιωσε αδιαθεσία και δυσκολία στην αναπνοή, γεγονός που την εμπόδισε να παρουσιάσει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί της έκαναν εισαγωγή στη ΜΕΘ, καθώς μετά από εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι έχει προσβληθεί από πνευμονιόκοκκο.

Ευτυχώς όλα πήγαν καλά και έναν μήνα -και κάτι- μετά από την εισαγωγή της στο νοσοκομείο, η δημοσιογράφος επιστρέφει στην κανονικότητα. Σήμερα, 24/2 έφτασε στο γραφείο της στον ΣΚΑΪ φορώντας μάσκα και όταν μπήκε μέσα είδε αγαπητούς συνεργάτες και δεκάδες μπαλόνια να την περιμένουν. «Χριστέ μου, θα τρελαθώ. Για ποιον τα έχετε κάνει όλα αυτά», αναφώνησε και στη συνέχεια χάρηκε το μίνι πάρτι - έκπληξη που της είχαν ετοιμάσει.

«Με έκανε σοφότερη»

Φορώντας ένα σιέλ σακάκι, η δημοσιογράφος ανακοίνωσε την επιστροφή της στα τηλεοπτικά πλατό και ευχαρίστησε όλους όσοι της έστειλαν τις ευχές τους για περαστικά και για ταχεία ανάρρωση. «Μετά από έναν μήνα και κάτι, αν δεν κάνω λάθος, επιστροφή στο πόστο μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα σας ξανασυναντήσω απόψε (24/2) στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, μετά από μία περιπέτεια δύσκολη, η οποία όμως με έκανε σοφότερη. Επιστρέφω πιο δυνατή! Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ατελείωτη αγάπη που εισέπραξα όλες αυτές τις μέρες. Ραντεβού απόψε στις 19.45 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ».