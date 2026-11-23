Η Σία Κοσιώνη επέστρεψε στα τηλεοπτικά της καθήκοντα σήμερα Δευτέρα 23/11, λίγες ημέρες μετά τη δύσκολη απώλεια που βιώσε με τον θάνατο του αγαπημένου της πατέρα.

Κατά την έναρξη του δελτίου, ο Νίκος Χατζηνικολάου αναφέρθηκε στην απώλεια που βιώνει η συνάδελφός του, εκφράζοντάς της δημόσια τα συλλυπητήριά του. Από την πλευρά της, η Σία Κοσιώνη τον ευχαρίστησε για τα λόγια συμπαράστασης και στη συνέχεια οι δύο δημοσιογράφοι προχώρησαν κανονικά στην παρουσίαση της επικαιρότητας.

Υπενθυμίζεται ότι η Σία Κοσιώνη είχε γνωστοποιήσει πριν από λίγες ημέρες την απώλεια του πατέρα της, μέσα από μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Με λόγια αγάπης και βαθιάς εκτίμησης, αποχαιρέτησε τον άνθρωπο που αποτέλεσε σημαντικό σημείο αναφοράς στη ζωή της, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην προσωπικότητά του, την πορεία του ως γιατρού, αλλά και στα πολλά ενδιαφέροντα και τις δεξιότητες που τον χαρακτήριζαν.