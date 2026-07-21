Σία Κοσιώνη - Κώστας Μπακογιάννης: Τέλος οι κακουχίες - Ερωτευμένοι και ανέμελοι στην Αθήνα

Λένε πως οι ανθρώπινες σχέσεις δοκιμάζονται στις δύσκολες στιγμές και δεν έχουν άδικο. Και αυτό το έμαθαν από πρώτο χέρι φέτος η Σία Κοσιώνη και ο Κώστας Μπακογιάννης.

φωτογραφία NDP

Δεν πρόλαβε καλά - καλά να μπει το 2026 και η δημοσιογράφος προσβλήθηκε από πνευμονιόκοκκο και βρέθηκε στα καλά καθούμενα στη ΜΕΘ, εκεί στα τέλη Ιανουαρίου.

Πάλεψε σκληρά για περίπου μισό μήνα γιατί δεν μπορούσε να το βάλει κάτω, υπήρχε ο μικρός Δήμος που περίμενε τη μαμά του να γυρίσει στο σπίτι. «Ποτέ στ’ αλήθεια δεν πίστεψα ότι θα συμβεί κάτι άσχημο κι όταν έχεις ανθρώπους να σε περιμένουν, ειδικά όταν έχεις παιδάκια να σε περιμένουν, δεν μπορείς να επιτρέψεις στον εαυτό σου να πάει κάτι στραβά. Η ΜΕΘ είναι μια πολύ δυσάρεστη εμπειρία προφανώς, θυμάμαι αρκετά πράγματα. Οι πρώτες μέρες ήταν δύσκολες, δεν μπορούσα να σηκωθώ. Χρειάστηκε να περάσει ένας μήνας για να περπατήσω, ένα βήμα τη φορά. Τώρα πια χτυπάω και χιλιόμετρα! Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που το σώμα μου επέβαλε στο μυαλό μου τι πρέπει να κάνει και όχι το αντίστροφο», είχε πει σε δηλώσεις της η Σία.

Ο Μπακογιάννης ήταν όλο αυτό το διάστημα στο πλευρό της και δεν την άφησε ούτε στιγμή. «Να είμαστε όλοι καλά, να είμαστε υγιείς, να είμαστε όλοι δυνατοί. Εμείς στην οικογένειά μας περάσαμε από μια πολύ μεγάλη δοκιμασία και για άλλη μια φορά θυμηθήκαμε πόσο σημαντικό είναι να είμαστε μαζί και αγαπημένοι», είχε πει και ουσιαστικά παραδέχτηκε πόσο αυτή η περιπέτεια υγείας της γυναίκας του τους έφερε ακόμη πιο κοντά.

Η δεύτερη μεγάλη δοκιμασία που κλήθηκαν να περάσουν και πάλι μαζί ως ζευγάρι (και φυσικά δεν συγκρίνεται με το θέμα υγείας) ήταν τον Μάιο, όταν η Σία αποφάσισε να αποχωρήσει από τον ΣΚΑΪ μετά από 20 χρόνια στο τιμόνι του κεντρικού δελτίου ειδήσεων.

Στην πόρτα του τηλεοπτικού σταθμού την περίμενε ο σύζυγός της με ένα μπαλόνι σε σχήμα καρδιάς και τον γιο τους.

@flashgrofficial Ο Κώστας Μπακογιάννης περίμενε την Σία Κοσιώνη με μια αγκαλιά λουλούδια αλλά και ένα μπαλόνι σε σχήμα καρδιάς ενώ μαζί τους είχε και τα παιδιά τους. Βίντεο: Γιάννης Κέμμος ♬ πρωτότυπος ήχος - Flash.gr

Το 2023, όταν ο Μπακογιάννης είχε χάσει τον Δήμο της Αθήνας, η Κοσιώνη ήταν εκεί για να τον στηρίξει και να του θυμίσει πως οι μάχες μπορεί να χάνονται, στο τέλος όμως όλα θα πάνε καλά.

φωτογραφία NDP

Το φετινό καλοκαίρι τους βρίσκει πιο χαλαρούς, χωρίς πολλές επαγγελματικές υποχρεώσεις, οπότε καθημερινά ξεκλέβουν χρόνο και κάνουν τα ραντεβουδάκια τους στο κέντρο της πόλης, κρατιούνται χεράκι - χεράκι. Με casual ντύσιμο πηγαίνουν βόλτες, απολαμβάνουν το μεσημεριανό τους, πίνουν καφέ και κάνουν όμορφα σχέδια για το μέλλον τους.