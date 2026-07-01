Σία Κοσιώνη: «Ρωτήστε τον κόσμο αν του λείπω, μη ρωτάτε εμένα» – «Σε πολλούς κακοφαίνεται»

Η Σία Κοσιώνη βρέθηκε σε εκδήλωση το απόγευμα της Τρίτης 30 Ιουνίου, όπου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» για τη νέα καθημερινότητά της, τον ελεύθερο χρόνο της, αλλά και για την ανταπόκριση που εισπράττει από τον κόσμο μετά την ολοκλήρωση της παρουσίας της στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

«Ρωτήστε τον κόσμο αν του λείπω, όχι εμένα»

Η δημοσιογράφος, με το γνωστό χιούμορ και την αμεσότητά της, απάντησε σε όσους τη ρωτούν αν της λείπει η τηλεόραση.

«Καλό είναι να ρωτήσετε τον κόσμο αν του λείπω, μη ρωτάτε εμένα», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια εξήγησε πως εξακολουθεί να έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τους τηλεθεατές, έπειτα από πολλά χρόνια καθημερινής παρουσίας στην ενημέρωση.

«Υπάρχει μια σταθερή επαφή με τον κόσμο, πολλών ετών. Σε πολλούς κακοφαίνεται το γεγονός ότι έχουν χάσει τα πατήματά τους, τη συνήθειά τους, αλλά όλα αναπροσαρμόζονται», ανέφερε.

«Δεν ξέρω πώς τα καταφέρνω, αλλά δεν έχω χρόνο»

Παρότι πλέον δεν έχει τους απαιτητικούς ρυθμούς της καθημερινής τηλεοπτικής ενημέρωσης, η Σία Κοσιώνη αποκάλυψε πως το πρόγραμμά της παραμένει γεμάτο.

«Δεν ξέρω πώς το έχω καταφέρει πάλι, ενώ δεν δουλεύω να μην έχω χρόνο να κάνω όλα όσα θέλω. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Σίγουρα προλαβαίνω να κάνω περισσότερα πράγματα, αλλά κάπως γεμίζω το πρόγραμμά μου από το πρωί ως το βράδυ», είπε.

Το καλοκαίρι της Σίας Κοσιώνη

Η δημοσιογράφος αποκάλυψε ακόμη πως το καλοκαίρι είναι η εποχή που αφιερώνει περισσότερο χρόνο στον εαυτό της και σε αγαπημένες συνήθειες που δεν προλάβαινε όσο εργαζόταν με εντατικούς ρυθμούς.

«Το καλοκαίρι ειδικά καταναλώνω πολλά βιβλία», ανέφερε, εξηγώντας πως απολαμβάνει να αξιοποιεί τον ελεύθερο χρόνο της με τρόπους που την χαλαρώνουν και την γεμίζουν δημιουργικά.