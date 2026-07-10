Σιακαντάρης (συνεργάτης Τσίπρα) για ΣΥΡΙΖΑ: «Για όλα φταίει η... εκλογή από τη βάση»

Σε βέρτιγκο βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου από την προεδρία και πολλοί είναι αυτοί -εντός και εκτός Κουμουνδούρου- που προσπαθούν να... εξηγήσουν τι συμβαίνει στο πρώην κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ένας από τους «εκτός» είναι και ο Γιώργος Σιακαντάρης. Μόνο που ο λόγος στον οποίο αποδίδει την κρίση του ΣΥΡΙΖΑ ο στενός πλέον συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, προκαλεί δικαιολογημένη έκπληξη, καθώς ούτε λίγο ούτε πολύ υποστηρίζει ότι για όλα φταίει... η εκλογή προέδρου από τη βάση.

«Έχω γράψει δεκάδες σελίδες, από το 2004, κατά της εκλογής από τη ρευστή, και όχι την κομματική, βάση. Μόνο η εκλογή από αυτή τη βάση θα επέτρεπε σ’ ένα αριστερό κόμμα να εκλέξει στην ηγεσία του μια περσόνα όπως ο Κασσελάκης. Από αυτή την εκλογή ξεκίνησαν όλα στην αποδομή του ΣΥΡΙΖΑ. Τυχαίο που όλοι αυτοί που συνέβαλαν σ' αυτή την εκλογή, σήμερα δηλώνουν σωτήρες του ΣΥΡΙΖΑ;», γράφει στο Facebook ο Γιώργος Σιακαντάρης.

Πολλοί είναι εκείνοι στα σχόλια που σπεύδουν να του υπενθυμίσουν ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν εκείνος που πρότεινε αυτό το μοντέλο εκλογής «από τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ», υποστηρίζοντάς το με σθένος και πετυχαίνοντας να το περάσει, συντρίβοντας την εσωκομματική αντιπολίτευση στο συνέδριο του κόμματος το 2022.

Ο ίδιος βέβαια έσπευσε να ποστάρει άρθρο του ότι «τα έλεγε» από τότε, ωστόσο ίσως αυτές τις απόψεις του να τις βρουν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες στην Αμαλίας. Όσο θα σχεδιάζουν και το καταστατικό της ΕΛΑΣ...