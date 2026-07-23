Λίγες ώρες μετά την είδηση του θανάτου της Μαίρης Λίντα, ο Τάκης Σαγιώρ επέλεξε να τοποθετηθεί με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο από αυτόν που συνηθίζεται σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

Όπως αποκάλυψε, δέχθηκε τηλεφωνήματα από τηλεοπτικές εκπομπές και δημοσιογράφους, ωστόσο αρνήθηκε να εμφανιστεί, ξεκαθαρίζοντας πως δεν επιθυμεί να μιλήσει δημόσια για την προσωπική ζωή της σπουδαίας ερμηνεύτριας.

Η αιχμηρή ανάρτηση

Μέσα από την ανάρτησή του, ο χορευτής και χορογράφος εξέφρασε την έντονη ενόχλησή του για τον τρόπο με τον οποίο κάποιοι διαχειρίζονται δημόσια την απώλεια γνωστών προσώπων.

«Η προσωπική ζωή του καθενός μας δεν αφορά κανέναν. Σιχαίνομαι όλους αυτούς που βγαίνουν και μυξοκλαίνε σε διάφορες εκπομπές για τους εκλιπόντες. Οι περισσότεροι ούτε καν τους έχουν γνωρίσει», έγραψε, προσθέτοντας ότι θεωρεί πως αρκετοί επιδιώκουν λίγα λεπτά δημοσιότητας μέσα από τέτοιες εμφανίσεις.

Παράλληλα, ζήτησε να υπάρξει σεβασμός τόσο στη μνήμη της Μαίρης Λίντα όσο και στην κόρη της, Βάλια, την οποία χαρακτήρισε «βράχο» στο πλευρό της μητέρας της μέχρι το τέλος.

«Αυτό πρέπει να κρατήσουμε»

Παρά τον αυστηρό τόνο της ανάρτησης, ο Τάκης Σαγιώρ θέλησε να στρέψει το βλέμμα στην ουσία.

Όπως υπογράμμισε, η Μαίρη Λίντα θα πρέπει να μείνει στη μνήμη του κόσμου για τη σπουδαία καλλιτεχνική της πορεία, τη μοναδική φωνή της και τα τραγούδια που σημάδεψαν το ελληνικό λαϊκό τραγούδι, όχι για την προσωπική της ζωή.

Μια σχέση που άφησε το αποτύπωμά της

Ο Τάκης Σαγιώρ δεν ήταν ένας απλός γνωστός της ερμηνεύτριας. Οι δυο τους υπήρξαν ζευγάρι για αρκετά χρόνια και, όπως έχει αποκαλύψει ο ίδιος στο παρελθόν, έφτασαν μια ανάσα πριν από τον γάμο.

Παρότι οι δρόμοι τους χώρισαν λίγο πριν ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας, διατήρησε πάντα τον σεβασμό και την εκτίμησή του για τη Μαίρη Λίντα. Ίσως γι' αυτό και επέλεξε, αυτή τη φορά, να κρατήσει αποστάσεις από τις τηλεοπτικές κάμερες, αφήνοντας την ανάρτησή του να πει όσα θεωρούσε πραγματικά σημαντικά.