Συγκινεί η Μοιραράκη για τον σύζυγό της: «Αείμνηστε Ναύαρχε, θα σ’ αγαπώ και θα σε τιμώ για πάντα»

Ήταν 24 Ιουνίου 2022 όταν ο Γιάννης Κοντούλης έφυγε από τη ζωή έχοντας παλέψει πολύ σκληρά με τον καρκίνο. Σήμερα, τέσσερα χρόνια μετά, η σύζυγός του, Δέσποινα Μοιραράκη, έκανε μια πολύ σπαρακτική ανάρτηση στο Instagram θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη του.

«24/6/2022 Η Άγκυρα ξέσυρε! Αείμνηστε Ναύαρχε… Θα σε αγαπώ και θα σε τιμώ για πάντα στη ζωή μου. Συνέχισε να με προστατεύεις και να με καθοδηγείς… Σε ευχαριστώ για όσα έζησα μαζί σου», έγραψε στη σελίδα της στο διαδίκτυο.