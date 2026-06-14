Συγκινεί η Βίκυ Σταυροπούλου: «Δανάη και Φάνη εύχομαι η ζωή σας να είναι γεμάτη αγάπη και φως»

Η Βίκυ Σταυροπούλου δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά και τη συγκίνησή της για τον γάμο της μονάκριβής της κόρης, Δανάη Μπάρκα με τον Φάνη Μπότση.

Μία μέρα μετά τη γαμήλια τελετή και το τρικούβερτο γλέντι που ακολούθησε, η ηθοποιός έστειλε τις ευχές της στο ζευγάρι και δημόσια μέσω Instagram γράφοντας: «Στη δύση του ήλιου στο ξωκλήσι ενός λόφου χθες το βράδυ το πολυτιμότερο πλάσμα της ζωής μου έζησε την πολυτιμότερη στιγμή της ζωής του! Για τη Δανάη και τον Φάνη ανατέλλει μια καινούρια ζωή που εύχομαι να είναι γεμάτη αγάπη και φως σαν τις ψυχές τους!»