LIFE Δανάη Μπάρκα Γάμος Showbiz

Συγκινεί η Βίκυ Σταυροπούλου: «Δανάη και Φάνη εύχομαι η ζωή σας να είναι γεμάτη αγάπη και φως»

Η περήφανη μαμά που πάντρεψε την κόρη της δεν θα μπορούσε παρά να στείλει τις τρυφερές της ευχές στο ζευγάρι.

φωτογραφία Instagram
φωτογραφία Instagram
Βασίλης Ανδριτσάνος avatar
Βασίλης Ανδριτσάνος

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Η Βίκυ Σταυροπούλου δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά και τη συγκίνησή της για τον γάμο της μονάκριβής της κόρης, Δανάη Μπάρκα με τον Φάνη Μπότση.

Μία μέρα μετά τη γαμήλια τελετή και το τρικούβερτο γλέντι που ακολούθησε, η ηθοποιός έστειλε τις ευχές της στο ζευγάρι και δημόσια μέσω Instagram γράφοντας: «Στη δύση του ήλιου στο ξωκλήσι ενός λόφου χθες το βράδυ το πολυτιμότερο πλάσμα της ζωής μου έζησε την πολυτιμότερη  στιγμή της ζωής του! Για τη Δανάη και τον Φάνη ανατέλλει μια καινούρια ζωή που εύχομαι να είναι γεμάτη αγάπη και φως σαν τις ψυχές τους!»

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