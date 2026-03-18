Συγκινητική στιγμή: Ο Σμάιχελ «ανακοίνωσε» on air στον πατέρα του ότι σταματάει το ποδόσφαιρο (vid)

Ο Κάσπερ Σμάιχελ αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο εμπόδιο της καριέρας του. Ο 39χρονος τερματοφύλακας υπέστη σοβαρό τραυματισμό στον ώμο, που περιλαμβάνει ρήξη δικέφαλου, στροφικού μανικετίου, εξάρθρωση ώμου και ρήξη επιχείλιου χόνδρου. Οι γιατροί εκτιμούν ότι η αποκατάστασή του θα διαρκέσει 10 έως 12 μήνες.

Το τελευταίο του παιχνίδι με τη Σέλτικ ήταν στις 22 Φεβρουαρίου 2026, σε ήττα 2-1 από τη Χιμπέρνιαν, και με το συμβόλαιό του να λήγει στο τέλος της σεζόν, το μέλλον του στο ποδόσφαιρο παραμένει αβέβαιο. Ο ίδιος παραδέχθηκε σε συνέντευξή του στο «CBS Sports» ότι υπάρχει πιθανότητα να έχει παίξει το τελευταίο του επαγγελματικό παιχνίδι.

“I could’ve potentially played my last football game.”



Our guest reporter Kasper Schmeichel reveals that he has dislocated his shoulder, and torn his bicep, rotator cuff and labrum.



The Dane opens up about requiring two surgeries that will keep him out for 10 to 12 months.

Στο πλευρό του βρέθηκε και ο πατέρας του, θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της εθνικής Δανίας, Πίτερ Σμάιχελ, που τον αγκάλιασε συγκινημένος. «Είμαι ποδοσφαιριστής από τη μέρα που γεννήθηκα. Είναι πολύ δύσκολο να συνειδητοποιήσω ότι ίσως αυτό είναι το τέλος της καριέρας μου. Θα δώσω τα πάντα για να επιστρέψω, θα κάνω αποκατάσταση και θα παλέψω», δήλωσε ο Κάσπερ, περιγράφοντας τη σοβαρότητα του τραυματισμού του ως κάτι ανάλογο με ταυτόχρονη ρήξη χιαστού και αχίλλειου.

Ο πατέρας του τόνισε: «Δεν θέλω να τελειώσει αυτή η σπουδαία καριέρα με έναν τέτοιο τραυματισμό. Κάθε βουτιά για έναν τερματοφύλακα σημαίνει προσγείωση στον ώμο, οπότε καταλαβαίνετε πόσο σοβαρό είναι».

Ο Κάσπερ Σμάιχελ μετρά 120 συμμετοχές με την εθνική Δανίας και έχει γράψει ιστορία με τη Λέστερ (479 παιχνίδια), κατακτώντας την Premier League το 2016, ενώ έχει αγωνιστεί και σε Νις, Λιντς και Άντερλεχ