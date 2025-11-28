Συγκλονιστική αποκάλυψη του Σέζνι: «Δεν νιώθω τα χέρια μου, δεν μπορώ να κρατήσω ένα μπουκάλι νερό»

Ο Βόιτσεχ Σέζνι, ο διεθνής Πολωνός τερματοφύλακας, ως νεαρός στην Άρσεναλ έσπασε και τους δύο πήχεις του σε ατύχημα στο γυμναστήριο. Έπειτα, από χειρουργική επέμβαση, του τοποθετήθηκαν μεταλλικές πλάκες που παραμένουν μέχρι και σήμερα.

Ακόμη και σήμερα, όταν φορέσει γάντια και συμμετέχει σε προπονήσεις, υπάρχουν στιγμές που «χάνει τελείως την αίσθηση στα χέρια του» και ο πόνος είναι τόσο έντονος που… δεν μπορεί να κρατήσει ούτε ένα μπουκάλι νερό. Λόγω αυτής της κατάστασης είχε φτάσει πολύ κοντά στο να αποχωρήσει οριστικά από το ποδόσφαιρο, παρά τις σημαντικές προτάσεις που είχε δεχθεί από ευρωπαϊκά κλαμπ.

Όμως, όταν του δόθηκε η ευκαιρία από τη Μπαρτσελόνα, δεν μπόρεσε να την αρνηθεί και όπως αποκάλυψε, την πρώτη σεζόν του επέστρεψε χωρίς να εισπράξει χρήματα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Σέζνι

«Κάποια στιγμή δεν νιώθω καθόλου τα χέρια μου. Δεν μπορώ ούτε μπουκάλι νερό να κρατήσω. Έτσι, οι προπονητές και εγώ αστειευόμαστε ότι η προπόνηση τελείωσε επειδή είμαι ξανά παράλυτος, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι κουράστηκα. Δεν το εύχομαι σε κανέναν».

Για την επιστροφή στην ενεργό δράση για χάρη της Μπαρτσελόνα

«Όταν με κάλεσε η Μπαρτσελόνα, μάλλον ήξερε πως μπορούσε να με πείσει. Την πρώτη μου σεζόν έπαιξα δωρεάν. Ό,τι πήρα από την Μπαρτσελόνα το επέστρεψα στη Γιουβέντους για να λύσω το συμβόλαιό μου».