Συγκλονιστική εξομολόγηση του Μπιόρν Μποργκ: «Έφτασα πολύ κοντά στον θάνατο»

Πριν λίγες ημέρες ήρθε στο φως της δημοσιότητας η είδηση πως ο θρυλικός τενίστας, Μπιόρν Μποργκ, αποκάλυψε μέσω της αυτοβιογραφίας του ότι πάσχει από καρκίνο του προστάτη. Το βιβλίο του με τίτλο «Χτύποι της Καρδίας» κυκλοφόρησε στις 18 Σεπτεμβρίου και οι ιστορίες της ζωής του Μποργκ είναι απλά συγκλονιστικές.

Μία από αυτές είναι και εκείνη όπου αφηγείται μια από τις χειρότερες περιόδους της ζωής του, όπου ο κάτοχος 11 Grand Slam, τίτλων είχε ξεκινήσει να κάνει χρήση ναρκωτικών και συναναστρέφονταν με άτομα που δεν είχαν καμία σχέση με τον αθλητισμό: «Ήταν το καλοκαίρι του 1982, κατά τη διάρκεια εκείνου του δήθεν διαλείμματος από το τένις, όταν σκοτώνω τον χρόνο μου στη Νέα Υόρκη. Στην αρχή ήταν απλώς για να περάσω καλά και να ξεσπάσω. Πολλοί άνθρωποι γύρω μου το έκαναν. Στην πορεία, έγινε συνήθεια - ένας τρόπος να αντιμετωπίσω τις σκοτεινές σκέψεις που άρχισαν να έρχονται μέσα μου. Ήταν απλώς μια διαφυγή και ένας τρόπος να μπω σε μια πιο ανάλαφρη και αδιάφορη φυσαλίδα. Και φυσικά, έμεινα κολλημένος σε αυτό» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μποργκ και συμπλήρωσε λέγοντας πως έφτασε μια «ανάσα» από τον θάνατο λόγω των ναρκωτικών.

Björn Borg shares that he's battling prostate cancer in his upcoming autobiography.



Send him your thoughts and prayers.



pic.twitter.com/RrDd6X5Y6e

Συγκεκριμένα ο εμβληματικός τενίστας, ανέφερε πως σε έναν αγώνα, όπου τον παρακολουθούσε από τις κερκίδες ο πατέρας του και λίγο πριν αρχίσει η αναμέτρηση κατέρρευσε και μεταφέρθηκε στο κοντινότερο νοσοκομείο και σύμφωνα με τα λεγόμενά του, οι γιατροί του είπαν ότι είναι πολύ τυχερός και ότι έφτασε πολύ κοντά στον θάνατο.