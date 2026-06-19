Συγκλονίζει η Μαίρη Ραζή για την απώλεια του συζύγου της: «Πάει ο Σωτήρης πάει! Όρθιος! Δεν το αντέχω».

Η Μαίρη Ραζή δημοσίευσε στο Facebook την τελευταία φωτογραφία επί σκηνής με τον σύζυγό της, Σωτήρη Τσόγκα, που έφυγε από τη ζωή πριν από μερικές ημέρες και τον αποχαιρέτησε με τα δικά της σπαρακτικά λόγια: «Πάει ο Σωτήρης πάει! Όρθιος! Η τελευταία φωτογραφία μετά την τελευταία παράσταση πάνω στην σκηνή. Δεν το αντέχω», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η κηδεία του ηθοποιού θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 12.00 στο δημοτικό κοιμητήριο Ζωγράφου.