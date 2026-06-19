LIFE Showbiz Θάνατοι

Συγκλονίζει η Μαίρη Ραζή για την απώλεια του συζύγου της: «Πάει ο Σωτήρης πάει! Όρθιος! Δεν το αντέχω».

Η ηθοποιός μοιράστηκε μαζί μας την τελευταία φωτογραφία που είχε με τον σύζυγό της επί σκηνής, θέλοντας να πει το αντίο της…

Μαίρη Ραζή-Σωτήρης Τσόγκας (Φωτο: NDP PHOTO)
Μαίρη Ραζή-Σωτήρης Τσόγκας (Φωτο: NDP PHOTO)
Βασίλης Ανδριτσάνος avatar
Βασίλης Ανδριτσάνος

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Η Μαίρη Ραζή δημοσίευσε στο Facebook την τελευταία φωτογραφία επί σκηνής με τον σύζυγό της, Σωτήρη Τσόγκα, που έφυγε από τη ζωή πριν από μερικές ημέρες και τον αποχαιρέτησε με τα δικά της σπαρακτικά λόγια: «Πάει ο Σωτήρης πάει! Όρθιος! Η τελευταία φωτογραφία μετά την τελευταία παράσταση πάνω στην σκηνή. Δεν το αντέχω», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η κηδεία του ηθοποιού θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 12.00 στο δημοτικό κοιμητήριο Ζωγράφου. 

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