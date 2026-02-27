Συγκλονίζει ο αδερφός του Βασίλη Καρρά: «Είχε προνοήσει για το τι θα γίνει ακόμη και μετά τον θάνατό του»

Έχουν περάσει 26 μήνες (24 Δεκεμβρίου 2023) από τότε που ο Βασίλης Καρράς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 χρόνων στη Θεσσαλονίκη μετά από ανακοπή καρδιάς, και ενώ πάλευε με τον καρκίνο του πνεύμονα και με τον κορονοϊό. Ο αδερφός του καλλιτέχνη, Δαμιανός Κεσογλίδης, μίλησε στην εκπομπή «Το πρωινό» για τη συμφωνία που έκανε η σύζυγος του Βασίλη Καρρά με τη δισκογραφική του εταιρία ώστε να κυκλοφορήσουν 12 κομμάτια που είχε ερμηνεύσει (δεν είναι δηλαδή προϊόν ΑΙ), όμως δεν είχαν συμπεριληφθεί ποτέ σε καμία από τις προηγούμενες δουλειές του.

«Ο Βασίλης είχε μεγάλη παρακαταθήκη. Γραμμένα τραγούδια στο συρτάρι του, με τους στίχους και τη μουσική τους, καταχωρημένα όλα. Έπειτα από συμφωνία της νύφης μου με την εταιρία, θα κυκλοφορήσουν τα συγκεκριμένα. Και μάλιστα υπάρχουν κι άλλα πολλά ακόμη κομμάτια».

«Από μένα ο αδερφός μου δεν έφυγε ποτέ»

«Είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά που κυκλοφορούν τα τραγούδια του. Ο Βασίλης δεν ξεχνιέται με τίποτα. Είμαι πάντα υπερήφανος για εκείνον. Είχε προνοήσει για το τι θα γίνει ακόμη και μετά τον θάνατό του. Από μένα ο αδερφός μου δεν έφυγε ποτέ. Είναι πάντα μέσα στο μυαλό και την καρδιά μου».

Τα δύο από αυτά τα νέα τραγούδια κυκλοφόρησαν ήδη (το ένα μάλιστα λέγεται «Η δική μου πατρίδα»), ενώ στις 23 Μαρτίου 2026, αναμένονται και τα υπόλοιπα δέκα για να συμπληρωθεί η νέα ολοκληρωμένη δουλειά του Βασίλη Καρρά.