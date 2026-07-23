Συγκλονίζει ο Γιάννης Παπαμιχαήλ: «Μάνα σήκω, ξύπνα, μην φεύγεις, μην με αφήνεις μόνο»

Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ έζησε από κοντά τις τελευταίες δύσκολες στιγμές της μητέρας του, Αλίκης Βουγιουκλάκη. Σήμερα, 23 Ιουλίου που συμπληρώνονται 30 χρόνια από τον θάνατό της μοιράστηκε στο Instagram τις σκέψεις του για το τότε, για το σήμερα, καθώς επίσης και μια σπάνια φωτογραφία με τους δυο τους που δεν είχε δει το φως της δημοσιότητας.

«Σαν σήμερα πριν από τριάντα χρόνια, λίγο μετά τις δέκα το πρωί, έκλεισες τα μάτια σου για τελευταία φορά, έγινε μπροστά μου και ενώ το περίμενα συνέχιζα να σου λέω σήκω, ξύπνα μην φεύγεις, μην με αφήνεις μόνο. Σήμερα νιώθω πως ήρθε η στιγμή να μοιραστώ για πρώτη φορά αυτή τη στιγμή που κράτησα μόνο μέσα μου όλα αυτά τα χρόνια.

Μάνα, εκείνη η εικόνα δεν έσβησε ποτέ από τη μνήμη μου. Με συνοδεύει κάθε μέρα της ζωής μου και θα με συνοδεύει για πάντα. Τριάντα χρόνια πέρασαν, όμως τίποτα δεν μπορεί να μικρύνει την απουσία σου ούτε την αγάπη που νιώθω για σένα.

Σήμερα σε θυμάμαι με την ίδια συγκίνηση, σαν να ήταν όλα μόλις χθες. Και τις προάλλες που έψαχνα στο γραφείο μου βρήκα αυτή τη φωτογραφία που είχα ξεχάσει ότι υπήρχε, ήταν οι δικές μας στιγμές που δεν μοιραζόσουν με τα περιοδικά και τους δημοσιογράφους. Σήμερα μοιράζομαι με όλους όσους σε αγαπούν και τους λείπεις αυτή την καλοκαιρινή φωτογραφία μας από τον Θεολόγο.

Ξεκουράσου, κανένας δεν σε ξέχασε, ίσα ίσα έχει γίνει ακόμα περισσότερος ο κόσμος που σε θαυμάζει και σε αγαπάει και ακολουθούν και οι επόμενες γενιές», έγραψε στην ανάρτησή του.