Ο Βασίλης Μπισμπίκης παραχώρησε μια εξομολογητική συνέντευξη στη διαδικτυακή εκπομπή FACES του Flash.gr με την Εύη Φραγκάκη, μιλώντας για το παρελθόν του, την πορεία του στην υποκριτική και τις εμπειρίες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο.

«Το θέατρο με έβγαλε από έναν άλλο κόσμο»

Ο καταξιωμένος ηθοποιός αποκάλυψε πως η ενασχόλησή του με το θέατρο αποτέλεσε σημείο καμπής στη ζωή του, καθώς του έδωσε την ευκαιρία να απομακρυνθεί από το περιβάλλον στο οποίο ζούσε.

«Το θέατρο μπήκε στη ζωή μου γιατί ήθελα να ξεφύγω από τα προηγούμενα. Να φύγω από αυτό τον κόσμο του περιθωρίου, της νύχτας και να ζήσω μια άλλη ζωή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Θα μπορούσα να είμαι σε φυλακή, σε ιδρύματα ή νεκρός»

Σε μία από τις πιο δυνατές στιγμές της συνέντευξης, ο Βασίλης Μπισμπίκης παραδέχθηκε ότι η ζωή του θα μπορούσε να είχε πάρει τελείως διαφορετική πορεία.

«Παραβατικός ήμουνα. Θα μπορούσα να είμαι ή σε φυλακή ή σε ιδρύματα ή νεκρός. Ήμουν τυχερός. Δεν πιστεύω στον Θεό για να πω ότι με βοήθησε ο Θεός, οπότε θα πω ότι ήμουν τυχερός», δήλωσε.

Όπως εξήγησε, η τέχνη έγινε η διέξοδός του και ο δρόμος που τον οδήγησε σε μια διαφορετική ζωή.

Η δημοσιότητα και ο φόβος για τον γιο του

Ο ηθοποιός μίλησε ακόμη για τη σχέση του με τη δημοσιότητα, την οποία χαρακτήρισε «αναγκαίο κακό» και μορφή ανελευθερίας.

Αναφερόμενος στον γιο του, τόνισε πως του έχει απόλυτη εμπιστοσύνη, σημειώνοντας ότι ο μεγαλύτερος φόβος του δεν αφορά το παιδί του, αλλά την κοινωνία μέσα στην οποία μεγαλώνει.

«Έχω εμπιστοσύνη στον γιο μου. Δεν έχω φόβο γι’ αυτό το παιδί. Έχω φόβο για την κοινωνία και αυτούς που συναναστρέφεται», είπε χαρακτηριστικά.