Σιγκαπούρη: Φοιτητής έγλειψε καλαμάκι και το ξανάβαλε σε δημόσιο μηχάνημα - Κινδυνεύει με φυλάκιση

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στη Σιγκαπούρη η υπόθεση ενός 18χρονου Γάλλου, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες για διατάραξη της δημόσιας τάξης, μετά από μια πράξη που καταγράφηκε σε βίντεο και έγινε viral.

Ο Ντιντιέ Γκασπάρ Οουέν Μαξιμιλιάν φέρεται να έγλειψε καλαμάκι και στη συνέχεια να το τοποθέτησε ξανά σε μηχάνημα αυτόματης πώλησης ποτών, καταγράφοντας μάλιστα ο ίδιος την ενέργειά του στις 12 Μαρτίου, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του BBC. Το βίντεο ανέβηκε στο Instagram, με τις αρχές να εκτιμούν ότι ο νεαρός γνώριζε πως η πράξη του θα προκαλούσε αναστάτωση και ανησυχία στο κοινό.

Ο 18χρονος, που βρίσκεται στη χώρα με φοιτητική βίζα, αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο ποινής φυλάκισης έως και τριών μηνών, καθώς και χρηματικό πρόστιμο για διατάραξη της δημόσιας τάξης.

Παράλληλα, βρίσκεται αντιμέτωπος με ακόμη σοβαρότερη κατηγορία, αυτή της πρόκλησης ζημίας, καθώς οι αρχές θεωρούν ότι η ενέργειά του οδήγησε σε οικονομική επιβάρυνση για την εταιρεία iJooz, η οποία διαχειρίζεται το συγκεκριμένο μηχάνημα και αναγκάστηκε να αντικαταστήσει περίπου 500 καλαμάκια. Για την κατηγορία αυτή, η ποινή μπορεί να φτάσει έως και τα δύο χρόνια φυλάκισης, συνοδευόμενη από πρόστιμο.

Η υπόθεση αναμένεται να εκδικαστεί στις 22 Μαΐου, ενώ το περιστατικό έχει ήδη προκαλέσει έντονη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την κοινή γνώμη. Όπως μετέδωσε η The Straits Times, το βίντεο διαδόθηκε ταχύτατα, προκαλώντας κύμα αγανάκτησης και ανησυχίας στους χρήστες του διαδικτύου.

Ένα περιστατικό που αναδεικνύει πώς μια φαινομενικά «ανώριμη» πράξη μπορεί να μετατραπεί σε σοβαρή ποινική υπόθεση, με βαρύτατες συνέπειες.