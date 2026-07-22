Σικελία: Οι φωτιές συνεχίζουν να καίνε - Πάνω από 1.000 τα μέτωπα από το Σάββατο 18/7

Συνεχίζουν να μαίνονται οι φωτιές στη Σικελία, καθώς το νησί της Ιταλίας βιώνει υψηλές θερμοκρασίες, ενώ οι ριπές του ανέμου αναζωπυρώνουν τα πύρινα μέτωπα.

Από το Σάββατο μέχρι σήμερα Τετάρτη 22 Ιουλίου οι πυροσβέστες έχουν πραγματοποιήσει επιχειρήσεις για την κατάσβεση πάνω από 1.000 πυρκαγιών σε ολόκληρη τη Σικελία.

Σε μια περιοχή στο κέντρο του νησιού όπου η φωτιά μαίνεται επί μέρες, πάνω από 100 κάτοικοι χρειάστηκε να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, όπως και 22 ασθενείς μιας κλινικής που εκκενώθηκε. Για τη φωτιά έχουν αναπτυχθεί πυροσβεστικά αεροσκάφη, αλλά προς το παρόν δεν έχουν καταφέρει να τη σβήσουν.

Επίσης, η φωτιά που μαίνεται στο κεντρικό τμήμα της νήσου, περιμετρικά του Καστρονόβο και του Σάντο Στεφάνο Κισκίνα, έχει ως αποτέλεσμα να μείνουν χωρίς πόσιμο νερό περίπου είκοσι κοινότητες, σύμφωνα με την εταιρεία ύδρευσης.

Les pompiers italiens font face ce mercredi à de nombreux feux de forêts en Sicile. Le mercure atteint localement 40°C et des rafales de vent favorisent la propagation de ces incendies. pic.twitter.com/NgPb5Cx0yY — Le Figaro (@Le_Figaro) July 22, 2026

Ένας εκπρόσωπος Τύπου της ιταλικής υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, χαρακτήρισε την κατάσταση «σοβαρή» και υπογράμμισε πως αυτές οι φωτιές «ευνοούνται από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες» και την «ξηρασία του εδάφους», εξαιτίας της ανομβρίας.



Προς το παρόν δεν έχουν καταγραφεί θύματα, σύμφωνα με τους πυροσβέστες και την Πολιτική Προστασία.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ