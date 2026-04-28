«Σηκώνει το γάντι» ο Τζίμι Κίμελ: «Ήταν ένα αστείο, προφανώς δεν καλούσα σε δολοφονία του Τραμπ»

Απάντηση στις οργισμένες αντιδράσεις που προκάλεσε μία αποστροφή στο σόου του για τη Μελάνια Τραμπ, έδωσε ο κωμικός Τζίμι Κίμελ, με τον Αμερικανό πρόεδρο να ζητά από χθες την απόλυσή του από την Disney και το ABC.

Ο Κίμελ αναφέρθηκε στο θέμα από το πρώτο λεπτό της χθεσινής εκπομπής του, «σηκώνοντας το γάντι»: «Ξέρετε πώς είναι μερικές φορές, που ξυπνάς το πρωί και η Πρώτη Κυρία βγάζει ανακοίνωση ζητώντας να απολυθείς από τη δουλειά σου; Όλοι το έχουμε ζήσει, σωστά;».

Υπενθυμίζεται ότι ο Τζίμι Κίμελ είπε, αναφερόμενος στη Μελάνια Τραμπ, ότι «έχει τη λάμψη μιας μέλλουσας χήρας», προκαλώντας αρχικά τη σφροδρή αντίδραση της Πρώτης Κυρίας και στη συνέχεια του προέδρου των ΗΠΑ.

«Ασφαλώς δεν ήταν κάλεσμα σε δολοφονία»

Ο Κίμελ τόνισε χθες ότι το αστείο του αυτό έγινε την περασμένη Πέμπτη και πέρασε αρχικά απαρατήρητο, μέχρι που τη Δευτέρα -μετά το νέο περιστατικό ένοπλης επίθεσης εναντίον του Τραμπ- «υποδέχτηκα τη μέρα αντιμετωπίζοντας ακόμη μία καταιγίδα εμετικών αναρτήσεων στο Twitter».

Υπερασπιζόμενος την αποστροφή του, ο Κίμελ ανέφερε: «Ήταν ένα πολύ ελαφρύ σατιρικό αστείο για το γεγονός ότι εκείνος είναι σχεδόν 80 και εκείνη είναι νεότερη από εμένα. Δεν ήταν, με καμία έννοια του όρου, κάλεσμα σε δολοφονία - και το ξέρουν».

Πρόσθεσε επίσης ότι λυπάται για όσους βρίσκονταν στον χώρο του ξενοδοχείου κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών, συμπεριλαμβανομένων του προέδρου και της Πρώτης Κυρίας. «Το ότι δεν σκοτώθηκε κανείς δεν σημαίνει ότι δεν ήταν τραυματικό και τρομακτικό», είπε.

Επαναλαμβάνοντας τα λόγια της Μελάνια Τραμπ για ρητορική μίσους και βίας, ο παρουσιαστής του ABC σημείωσε: «Εδώ και πολλά χρόνια έχω μιλήσει ανοιχτά κατά της οπλοκατοχής και της ένοπλης βίας. Συμφωνώ ότι η ρητορική μίσους και βίας είναι κάτι που πρέπει να απορρίψουμε. Και ίσως ένα καλό σημείο για να ξεκινήσει αυτό είναι μια συζήτηση με τον σύζυγό της».

Τα πυρά της Μελάνια στον Κίμελ

Η Μελάνια Τραμπ προχώρησε χθες σε μια ανάρτηση εναντίον του Τζίμι Κίμελ, μια κίνηση που δεν συνηθίζει η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, η οποία αποφεύγει να αναφέρεται σε πολιτικά θέματα.

«Φτάνει πια. Ώρα για το ABC να πάρει θέση. Πόσες φορές θα επιτρέψει η ηγεσία του ABC την φρικτή συμπεριφορά του Κίμελ σε βάρος της κοινότητάς μας», δήλωσε η Μελάνια Τραμπ σε ανάρτηση στο X.

Kimmel’s hateful and violent rhetoric is intended to divide our country. His monologue about my family isn’t comedy- his words are corrosive and deepens the political sickness within America.



People like Kimmel shouldn’t have the opportunity to enter our homes each evening to… — First Lady Melania Trump (@FLOTUS) April 27, 2026

Ακολούθησε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ζήτησε, μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, την απόλυση του Τζίμι Κίμελ.

«Ουάου, Ο Τζίμι Κίμελ, ο οποίος δεν είναι καθόλου αστείος, όπως αποδεικνύεται από τις πολύ χαμηλές τηλεθεάσεις του, έκανε μια δήλωση στην εκπομπή του που είναι πραγματικά σοκαριστική.

Έδειξε ένα ψεύτικο βίντεο της Πρώτης Κυρίας, Μελάνια, και του γιου μας, Μπάρον, σαν να κάθονταν πραγματικά στο στούντιό του και να τον άκουγαν να μιλά, κάτι που δεν συνέβη ποτέ και δεν θα συνέβαινε ποτέ», έγραψε ο Τραμπ και πρόσθεσε:

«Εκτιμώ ότι πολλοί άνθρωποι είναι εξοργισμένοι με την αηδιαστική, όπως τη χαρακτήρισε, υποκίνηση βίας από τον Κίμελ και, παρότι συνήθως δεν θα απαντούσα, αυτό ξεπερνά κάθε όριο.

Ο Τζίμι Κίμελ θα πρέπει να απολυθεί άμεσα από τη Disney και το ABC. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο ζήτημα αυτό.

Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».

Το «παρελθόν» του Κίμελ

Η Disney, μητρική εταιρεία του δικτύου ABC που προβάλλει την εκπομπή «Jimmy Kimmel Live!», σταμάτησε την παραγωγή της στις 17 Σεπτεμβρίου, δύο ημέρες αφού ο Κίμελ είχε πει στον εναρκτήριο μονόλογό του στην εκπομπή ότι οι υποστηρικτές του Τραμπ ισχυρίζονται απελπισμένα ότι ο κατηγορούμενος για το φόνο του δεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ «είναι οτιδήποτε άλλο από ένας από τους δικούς τους» και τους κατηγόρησε ότι προσπαθούν να «αποκομίσουν πολιτικά κέρδη» από το φόνο του.

Το ABC επανέφερε την εκπομπή λίγες μέρες αργότερα, μετά από αντιδράσεις, παρατείνοντας το συμβόλαιο του Κίμελ για ένα ακόμη έτος, μέχρι τα μέσα του 2027.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπολύει τακτικά φραστικές επίθεσεις κατά "late shows", των κωμικών εκπομπών βραδινής τηλεοπτικής ζώνης, με τον ένοικο του Λευκού Οίκου να απειλεί να ανακαλέσει τις άδειες τηλεοπτικών δικτύων αν δεν κινηθούν κατά των κωμικών εκπομπών αυτών.