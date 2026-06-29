Σήλια Κριθαριώτη: Αποκάλυψε το νυφικό που φόρεσε η Αθηνά Οικονομάκου στον γάμο της στην Πλάκα

Ήταν Σάββατο 16 Μαΐου 2026 όταν όλη η Ελλάδα βρισκόταν μπροστά από τους τηλεοπτικούς της δέκτες για να δει εάν ο Akylas θα φέρει στην πατρίδα το έπαθλο της Eurovision. Κι ενώ εμείς καρδιοχτυπούσαμε για το εάν θα κερδίσει το «Ferto» (και μείναμε με το καρδιοχτύπι), την ίδια στιγμή η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα ανέβαιναν τα σκαλιά του Ιερού Ναού Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στην Πλάκα.

φωτό Instagram

Η ηθοποιός φορούσε μια δημιουργία της Σήλιας Κριθαριώτη, όπως ακριβώς έκανε και στην ανταλλαγή των όρκων με τον αγαπημένο της το Σαββατοκύριακο 27-28 Ιουνίου στην Πάρο. Η σχεδιάστρια ανάρτησε στο Instagram βίντεο και φωτογραφίες από τον θρησκευτικό γάμο της Αθηνάς και του Μπρούνο, αλλά και από όσα συνέβησαν στην Πάρο και έτσι απολαύσαμε κι εμείς τα σέξι νυφικά που σχεδίασε για τη φίλη της.