Συλλυπητήρια της Ελλάδας για τη φονική πυρκαγιά στην Αλμερία – Δεκάδες θύματα στην Ισπανία

Τη βαθιά της θλίψη για τη φονική δασική πυρκαγιά στην περιοχή της Αλμερίας στην Ισπανία εξέφρασε η Ελλάδα, στέλνοντας μήνυμα συμπαράστασης στις οικογένειες των θυμάτων και στις ισπανικές αρχές που δίνουν μάχη με την καταστροφή.

Το υπουργείο Εξωτερικών, με ανακοίνωσή του, απηύθυνε ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους των θυμάτων και εξέφρασε την αλληλεγγύη της χώρας προς όλους όσοι επλήγησαν από την πυρκαγιά, καθώς και προς τα συνεργεία διάσωσης που επιχειρούν στην περιοχή.

Greece extends sincere condolences to the families & loved ones of the victims of the devastating wildfire near Almería, #Spain. Our thoughts are with everyone affected & the emergency teams working tirelessly to rescue lives. @SpainMFA @GreeceinSpain pic.twitter.com/7EYqtHG1bJ — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) July 10, 2026

Η φονική πυρκαγιά στη νότια Ισπανία έχει προκαλέσει μέχρι στιγμής τον θάνατο τουλάχιστον 12 ανθρώπων, ενώ ακόμη 23 άτομα αγνοούνται, σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές.

Αγωνία για τους αγνοούμενους

Ο πρόεδρος της περιφερειακής κυβέρνησης της Ανδαλουσίας, Χουάν Μανουέλ Μορένο Μπονίγια, ανέφερε ότι ο απολογισμός παραμένει προσωρινός, εκφράζοντας την ελπίδα οι αγνοούμενοι να εντοπιστούν ζωντανοί.

«Έχουμε 12 νεκρούς και 23 ανθρώπους που δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί», δήλωσε, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των αγνοουμένων.

Σύμφωνα με τις Αρχές, τα περισσότερα θύματα φαίνεται να είναι ξένοι υπήκοοι, οι οποίοι δεν ακολούθησαν τις οδηγίες για άμεση απομάκρυνση και αναζήτηση ασφαλούς καταφυγίου.

Από την πυρκαγιά έχουν τραυματιστεί επίσης οκτώ άνθρωποι, εκ των οποίων τέσσερις σοβαρά, με εγκαύματα.