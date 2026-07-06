Σήμα κινδύνου για το νερό στη Θεσσαλία: Πολύ χαμηλή η στάθμη του Πηνειού - Πώς εξηγείται το φαινόμενο

Ανησυχητικά χαμηλή είναι η στάθμη του Πηνειού ποταμού, ο οποίος διασχίζει τον θεσσαλικό κάμπο. Πρόκειται για τον τρίτο μεγαλύτερο σε μήκος ποταμό της χώρας, ο οποίος εκβάλλει στο Αιγαίο Πέλαγος δημιουργώντας ένα εκτεταμένο Δέλτα.

Ωστόσο, σε κάποια σημεία του ο Πηνειός μοιάζει να έχει μετατραπεί σήμερα σε... ποταμάκι. Στις φωτογραφίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ από τη γέφυρα Βαλομανδρίου αποτυπώνεται το μέγεθος του προβλήματος, καθώς είναι εμφανής η πτώση της ροής του ποταμού. Στη γέφυρα προς Καρδίτσα, στο ύψος της κοινότητας Γλίνους, η ροή κινείται σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή.

Η μείωση της παροχής του Πηνειού και η δραματική πτώση της στάθμης του υπόγειου ορίζοντα αποτελούν κορυφαίες εκδηλώσεις του γεγονότος ότι κάθε χρόνο, ένα σημαντικό τμήμα του μόνιμου φυσικού κεφαλαίου της Θεσσαλίας -που χρειάστηκαν εκατομμύρια χρόνια για να δημιουργηθεί- εξαντλείται λόγω των αυξημένων αγροτικών κυρίως δραστηριοτήτων, τονίζει ο καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Νικήτας Μυλόπουλος, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Φωτό: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Στεγνώνουν» οι λεκάνες της Θεσσαλίας

Το υδατικό πρόβλημα που ούτως ή άλλως υφίσταται σε όλες τις πεδινές λεκάνες της Θεσσαλίας, Πηνειού αλλά και Κάρλας, αναμένεται να οξυνθεί. Εντονότερα θα είναι φυσικά τα προβλήματα στις περιοχές που υδρεύονται και αρδεύονται από επιφανειακούς ταμιευτήρες, όπου το πρόβλημα της ανομβρίας είναι πιο άμεσο.

Στις περιοχές των γεωτρήσεων, το ήδη εντονότατο πρόβλημα της πτώσης στάθμης του υπόγειου νερού θα οξυνθεί επίσης, αλλά με μία σχετική καθυστέρηση. Βέβαια, στις τελευταίες περιοχές δεν πρέπει να ξεχνάμε και το θέμα της ποιότητας του νερού, που είναι εξαιρετικά υποβαθμισμένη, υπογραμμίζει ο κ. Μυλόπουλος.

Φωτό: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το λιγότερο νερό γίνεται πιο μολυσμένο

«Ο Πηνειός, ένας από τους πιο σημαντικούς ελληνικούς ποταμούς με τη μεγαλύτερη υδρολογική λεκάνη έκτασης 9.747 τετραγωνικών μέτρων, είναι η πιο εμφανής απόδειξη της διατάραξης του υδατικού ισοζυγίου της λεκάνης αυτής με εντονότατα τα σημάδια τόσο της μείωσης της παροχής του, όσο και της ποιοτικής υποβάθμισης των νερών του, καθώς λειτουργεί ως αποδέκτης κάθε είδους αποβλήτων», σημειώνει ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

«Εδώ θα πρέπει προκαταβολικά να διευκρινίσω ότι το ποσοτικό με το ποιοτικό πρόβλημα είναι αλληλένδετα καθώς οι αιτίες που τα ορίζουν είναι παρόμοιες, αν όχι ταυτόσημες (π.χ. η υπερεντατική γεωργική δραστηριότητα εξάντλησε τα υδατικά αποθέματα της λεκάνης απορροής και ταυτόχρονα επιβάρυνε ποιοτικά το νερό με τα φυτοφάρμακα κλπ.) και η ποιοτική υποβάθμιση είναι αποτέλεσμα και της ποσοτικής εξάντλησης αφού οι ίδιες ποσότητες ρύπων εμφανίζονται σε πολύ μεγαλύτερες συγκεντρώσεις όταν μειώνεται ο όγκος του νερού», εξηγεί ο Νικήτας Μυλόπουλος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ