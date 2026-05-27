Σημαντικές καθυστερήσεις στα δρομολόγια του Προαστιακού - Τεχνική βλάβη στη Δουκίσσης Πλακεντίας

Προβλήματα στις μετακινήσεις παρουσιάζονται αυτή την ώρα στα δρομολόγια των συρμών του Προαστιακού, εξαιτίας τεχνικής βλάβης κοντά στη Δουκίσσης Πλακεντίας.

Όπως αναφέρει σε σχετική της ανακοίνωση η Hellenic Train, η βλάβη στην υποδομή έχει προκαλέσει σημαντικές καθυστερήσεις στα δρομολόγια του Προαστιακού της Αθήνας.

Παράλληλα, η εταιρεία επισημαίνει ότι γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε τα δρομολόγια να επανέλθουν σταδιακά σε κανονικούς ρυθμούς.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Hellenic Train

«Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, κατόπιν ενημέρωσης από τον Διαχειριστή Υποδομής, Σιδηρόδρομοι Ελλάδος – ΟΣΕ, για τεχνικό πρόβλημα στην υποδομή στο ύψος της Δουκίσσης Πλακεντίας, παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις στα δρομολόγια του Προαστιακού Αθηνών.

Η Hellenic Train συνεργάζεται με τον Διαχειριστή Υποδομής και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την σταδιακή ομαλοποίηση των δρομολογίων και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.»